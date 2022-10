José Luna Morales fue detenido luego de que Poder Judicial dictara 34 meses de prisión preventiva

El virtual regidor de Lima Metropolitana por Podemos Perú, José Luna Morales, se puso a disposición de la justicia luego de que se le dictara 34 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

“Nosotros vamos a demostrar mi inocencia. No me voy a correr, el fiscal pretende decir que me iba a correr. La justicia va a tardar, pero llega”, dijo Luna Morales al inicio de la entrevista a RPP.

El letrado Mateo Castañeda, defensa técnica de Luna Morales, adelantó que presentará el recurso de apelación contra la orden de prisión preventiva este martes 18 de octubre.

Tras ser enmarrocado por los efectivos policiales, el excongresista fue trasladado a la sede Requisitorias.

“Esta prisión preventiva busca dañar a Podemos, busca debilitar a mi partido para que se trate de allanar a intereses dentro del Congreso, pero una vez más, como cuando yo era congresista en el gobierno del señor Vizcarra, nosotros no nos sometemos a presiones políticas ni chantajes. Vamos a enfrentar la justicia cómo venga”, dijo.

Imputación

José Luna Morales es una pieza importante en la presunta organización criminal que lideraría su padre, el congresista José Luna Gálvez.

Según la tesis fiscal, Luna Morales habría comprado las voluntades de Guido Águila Grados, Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe cuando estos se desempeñaban como consejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con el fin de que se nombre a un jefe de la ONPE a medida de la supuesta organización criminal.

Es de esta manera, de acuerdo con el Ministerio Público, que se logró poner como jefe de la ONPE a Adolfo Castillo Meza, en cuya gestión se logró la inscripción de Podemos Perú.