Beder Camacho denuncia amenazas: Si algo me pasa, saldrán los videos en los que cuento mi verdad

El exsubsecretario de Palacio de Gobierno Beder Camacho anunció que, frente a las amenazas que viene recibiendo tras iniciar su colaboración con el Ministerio Público, decidió grabar un video en el que cuenta su verdad y saldrá a la luz si se llega a atentar contra su vida. Responsabilizó a los involucrados en la organización denominada como Asesores en la Sombra, la cual estaría liderada por el presidente de la República, Pedro Castillo, según la tesis fiscal.

“Si creen que matando a Beder Camacho van a callar esto, yo les digo públicamente que tengo grabado un video donde salgo contando toda mi verdad. Voy a contar mi verdad, voy a seguir contando mi verdad, pero también hice una protección donde si a mí me pasa algo, automáticamente saldrán los videos”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Camacho Gadea hizo un llamado a que, desde el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, se le brinden protección policial ante las amenazas de muerte que habría recibido durante la segunda semana de octubre del 2022: “Yo lo único que le pido en este momento a la fiscal de la Nación y al ministro del Interior es que me brinden las garantías para mi familia”.

Aunque dice desconocer quiénes son los autores de las intimidaciones, consideró que los Asesores en la Sombra estarían detrás de ellas: “Como cualquier ciudadano de a pie, no tengo seguridad, no tengo nada porque yo ya he recibido amenazas. La semana pasada recibí una llamada amenazante, pero son cosas que no se saben de dónde vienen. Si me pasa algo, ya ustedes sabrán de donde viene esa amenaza o atentado. (…) Yo hago responsable a los integrantes de la organización a la que se está investigando”.

Camacho buscó asilo político para Bruno Pacheco y sobrinos del presidente

En imágenes difundidas por La República, se pudo visualizar a Beder Camacho mientras visitaba las embajadas de México y Venezuela durante el mes de agosto del 2022. Esto, para gestionar un asilo político para personas allegadas al presidente Pedro Castillo Terrones, quienes se encuentran actualmente involucradas en las indagaciones preliminares del Ministerio Público.

Según hipótesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, Camacho Gadea visitó dichas embajadas para solicitar un asilo para el ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco, Fray Vásquez Castillo (hoy prófugo de la justicia) y Gian Marco Castillo Gómez (investigado por la Fiscalía).