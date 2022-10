Rechazan pedido de impedimento de salida del país contra Lilia Paredes

El juez Raúl Justiniano rechazó el pedido de impedimento de salida del país contra la primera dama, Lilia Paredes, solicitado por el Ministerio Público. De esta manera, la esposa del presidente quedará con ciertas restricciones y deberá pagar una caución de S/ 10.000.

Dentro de la lista de restricciones que deberá cumplir Paredes Navarro se encuentran someterse a control mensual del Ministerio Público y reportar sus actividades; no ausentarse de la localidad en la que reside sin previa autorización judicial; no concurrir a los ministerios de Vivienda y Transportes ni a las municipalidades de Chapín, Anguía, Cajatambo y Chachapoyas; y no comunicarse entre los investigados, a excepción de quienes tengan parentesco .

Junto a este pedido también se emitió la comparecencia con restricciones de los hermanos de la primera dama, David y Walter Paredes, quienes son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. Ambos deberán cumplir los mismos requerimientos que la esposa de Pedro Castillo y, sumado a ello, no podrán visitar Palacio de Gobierno.

Como se sabe, de acuerdo con la hipótesis fiscal, la primera dama habría sido la coordinadora de una organización criminal encargada de adjudicar obras públicas de manera fraudulenta para beneficiar a empresarios y alcaldes.

Lilia Paredes podría recibir pena de hasta 10 años

Durante la sesión del último 10 de octubre, el fiscal sostuvo que la esposa del jefe de Estado podría recibir una pena de entre ocho y diez años de pena privativa de la libertad por el presunto delito de tráfico de influencias en la modalidad de crimen organizado.

Por otro lado, Walter y David Paredes se enfrentarían a una posible pena de 16 años de cárcel por la acusación de lavado de activos.