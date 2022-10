Lilia Paredes podría recibir hasta diez años de prisión

La decisión del Poder Judicial sobre el impedimento de salida del país contra la primera dama Lilia Paredes deberá esperar. Ayer, el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, Raúl Justiniano, reprogramó la audiencia de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra la esposa del presidente Pedro Castillo.

Luego de la deliberación de las partes involucradas -el Ministerio Público y la defensa legal de Paredes-, el juez Justiniano suspendió la audiencia para mañana a las 2 de la tarde. En esta diligencia también se revisará la situación de los hermanos de la primera dama, David y Walter Paredes.

Como se sabe, el fiscal Jorge García, quien está a cargo de este caso, pide 36 meses de impedimento de salida del país contra la esposa del mandatario y de sus hermanos.

Riesgo. Fiscalía sustenta que impedimento de salida del país de Lilia Paredes responde a una posible fuga de la primera dama en el avión presidencial. Foto: EFE.

El fiscal García, como lo señaló en la diligencia de ayer, sostuvo que la esposa del jefe del Estado puede recibir hasta 10 años de prisión debido a que se le denuncia por supuestamente integrar una organización criminal, liderada presuntamente por el presidente Castillo.

“En el caso de la investigada Lilia Paredes Navarro, corresponde aplicarse el primer tercio de la pena, por ser reo primario, esto es entre 8 años y 10 años de cárcel, por lo que incluso en la pena mínima hace que esto sea un elemento a considerar por parte de despacho”, alegó el representante del Ministerio Público.

Lilia Paredes, hasta ahora, ha asistido a todas las convocatorias de las autoridades. Sin embargo, sostuvo el fiscal García, la gravedad de la pena puede provocar que ella cambie su conducta a una que apunte a evitar y obstruir a la justicia.

“La conducta de la investigada puede cambiar, pues ocho años no son poca cosa, es una pena severa. Por tanto, su conducta puede cambiar y ese es el temor fundado de este Ministerio Público. Hay la necesidad de garantizar su presencia”, recalcó.

Posible peligro de fuga

El fiscal García también sacó a la luz otro argumento que deberá ser evaluado por el Poder Judicial: la posibilidad de que la primera dama fugue en el avión presidencial.

Como se sabe, diversas investigaciones y trascendidos periodísticos señalan que el sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo, escapó del país a través del avión presidencial el 23 de junio. Recordemos que Vásquez Castillo actualmente está prófugo de la justicia, como también lo está el exministro de Transportes Juan Silva. Por eso, el fiscal García apuntó a estas sospechas para sustentar su demanda.

PUEDES VER: Asesor en la sombra Henry Shimabukuro registra 25 viajes en el avión presidencial en 2022

“Está en investigación en el Congreso y es público que se está investigando cómo se utiliza el avión presidencial para sacar a los familiares del presidente de la república, y la señora Lilia Ulcida Paredes Navarro es familiar del señor presidente constitucional de la república. ¿Existe el peligro de que vaya a utilizar el avión presidencial para que se fugue la señora Lilia Ulcida Paredes? ¡Existe, señor!”, manifestó en la audiencia.

El abogado de la primera dama, Benji Espinoza, rechazó esta presunción y recalcó que la investigación iniciada en el Congreso, y que fue citada por el fiscal, es de carácter político, pero no penal. “Cuando yo me refiero a que tenemos un fiscal farandulero, me refiero a que no abraza hechos, sino suposiciones”, lamentó.

Otros pedidos de restricción contra Paredes

El fiscal Jorge García también solicita que la primera dama Lilia Paredes se someta a un control mensual, que esté impedida de ausentarse en la localidad donde reside y de comunicarse con los investigados. Solo podría comunicarse con su hermana-hija Yenifer Paredes.