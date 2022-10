Lilia Paredes usaría el avión presidencial para fugarse, según Fiscalía

El fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, aseguró que no se puede descartar la posibilidad que la primera dama Lilia Paredes use indebidamente el avión presidencial para huir de la justicia. Por ello, y otros elementos de convicción, pidió que se declare fundado el impedimento de salida del país por 36 meses.

Durante la audiencia, el abogado de la primera dama, Benji Espinoza, catalogó la frase del representante del Ministerio Público (“Ya sabemos cómo se utilizaba el avión presidencial”) de “farandulesca”. “Menos farándula, más seriedad y rigor”, reclamó.

“Está en investigación en el Congreso de la República y es de público conocimiento que se está investigando cómo se utiliza el avión presidencial para sacar a los familiares del presidente de la República y la señora Lilia Ulcida Paredes Navarro es familiar del señor presidente constitucional de la República. ¿Existe el peligro de que vaya a utilizar el avión presidencial para que se fugue la señora Lilia Ulcida Paredes? Existe, señor”, respondió García Juárez.

Ante ello, Espinoza alegó que el fiscal no puede concluir de un mal uso del avión presidencial ya que este caso aún se encuentra en investigación.

“El fiscal no es juez y no hay una sentencia que determine eso. El Congreso tampoco, el Congreso hace investigaciones políticas. ‘Como el Congreso ha citado yo voy a dar por hecho que eso es así'. Cuando yo me refiero a que tenemos un fiscal farandulero me refiero a que no abraza hechos sino suposiciones, conjeturas”, señaló el letrado.

Reprogramación

Tras escuchar a las partes procesales, el juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, suspendió la audiencia de comparecencia con restricciones y impedimento de salida del país contra Lilia Paredes Navarro hasta el miércoles 12 de octubre a las 2.00 p. m.