Keiko Fujimori: Poder Judicial aprueba proceso especial con Jorge Yoshiyama por caso Cócteles

El Poder Judicial aprobó el proceso especial de Jorge Yoshiyama, quien es acusado por el supuesto financiamiento fraudulento a las campañas electorales de Fuerza Popular, mejor conocido como el caso Cócteles.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía informó que el caso se encuentra en etapa de control de acusación. Como se sabe, este proceso está a cargo del fiscal provincial José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato.

El proceso especial de Yoshiyama Sasaki fue aprobado por el juzgado correspondiente el 30 de marzo tras una serie de audiencias donde se pusieron en evaluación las pruebas y declaraciones entregadas por el acusado, relacionadas con la investigación.

De acuerdo con la tesis fiscal, dentro de la organización criminal, Jorge Yoshiyama se encargaba de encontrar falsos aportantes para las campañas presidenciales de la excandidata Keiko Fujimori .

Confesión de Jorge Yoshiyama

En noviembre del 2018, Jorge Yoshiyama confesó ante el fiscal José Domingo Pérez que simuló aportes de la campaña de Keiko Fujimori a la presidencia en 2011. Posteriormente, dicha versión fue ratificada por un familiar suyo a través de su defensa.

“En el verano 2011, aproximadamente febrero o marzo, mi tío Jaime Yoshiyama me invitó a que vaya a su casa (La Molina) y estando en su domicilio me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña de Fuerza 2011 , a lo cual me indicó que tenía dinero de empresarios que le habían entregado en efectivo a mi tío Jaime Yoshiyama. Empresarios que no deseaban aparecer públicamente, pero que habían aportado a la campaña de Keiko Fujimori”, manifestó ante el fiscal.

De acuerdo con su declaración, tras dicha conversación regresó a la casa de su tío para mencionar que el empresario Giancarlo Bertini podría ayudar con su requerimiento. En ese momento, Jaime Yoshiyama lo llevó hasta su dormitorio para entregarle una suma de dinero en efectivo que había recibido de empresarios que no deseaban figurar como aportantes.