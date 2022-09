Daniel Urresti: abogado de candidato frustra audiencia sobre caso del asesinato de Hugo Bustíos

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial pospuso la audiencia que se viene realizando por el caso del asesinato de Hugo Bustíos en contra del candidato a la alcaldía de Lima Daniel Urresti. Esto luego de que la defensa del exministro del Interior no asistiera a la reunión por “problemas de salud”.

Entre las actividades que debían realizarse en la audiencia de este martes 27 de septiembre por el PJ estaba el análisis del pedido de la Fiscalía de la Nación para que Daniel Urresti pase de autor mediato a autor directo en el caso que lo involucra en la muerte de Bustíos, que se dio en 1988.

No obstante, ante la presentación del descanso médico de su defensa, el juez que revisa el caso resolvió posponer esta audiencia hasta el próximo 6 de octubre a partir de las 2.30 de la tarde, cuatro días después de las elecciones municipales 2022.

Durante el inicio del juicio, alrededor de las 5:00 p.m. , el Poder Judicial incluso propuso a Urresti la opción de tomar una defensa pública, por lo que se presentaron dos abogados disponibles, Arturo Vizurraga y Mayra Gutiérrez.

No obstante, el candidato a la alcaldía de Lima por el partido de Podemos Perú no quiso acepta a ninguno y, por el contrario, aseveró que no quería otra defensa que no sea su abogado, pues con él ya había “decidido la estrategia a tomar”.

Pese a ello, la abogada defensora Mayra Gutiérrez se comunicó con Urresti; sin embargo, el anuncio final del Poder judicial fue el de reprogramar el juicio oral que se lleva en contra del candidato para que sea realizado fechas posteriores a las elecciones por la alcaldía de Lima.

Por su lado, Urresti ha evitado relacionar este proceso penal con su candidatura a la alcaldía, obviando preguntas ciudadanas e incluso estableciendo un intercambio de palabras con la periodista Josefina Townsend durante el debate municipal organizado por el JNE que se llevó a cabo el último 25 de junio.