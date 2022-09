“Quiero verlo preso”: habla trabajadora que fue agredida sexualmente por congresista Freddy Díaz

La ex trabajadora del Congreso que denunció al legislador Freddy Díaz de haberla ultrajado salió a dar su testimonio de lo que pasó el 26 de julio, día en que el parlamentario investigado por el presunto delito contra la libertad sexual, se habría aprovechado de ella tras ingerir alcohol en su despacho.

El revelador testimonio difundido por el portal de Epicentro corrobora los hechos que publicó La República tras acceder a la carpeta fiscal que investiga a ex apepista.

“Mientras más repita mi historia, si eso sirve de algo, pues, lo voy a hacer, así me duela, así me quiebre, así me ponga a llorar, y después de esta entrevista estoy segura de que voy a ir a mi casa y voy a estar peor, (empieza a llorar) pero no me importa, porque todo lo que quiero es verlo preso”, dice la denunciante a Epicentro al recordar lo que pasó en aquel día.

De acuerdo a la investigación de este medio, horas antes de que Díaz se fuera a libar con la trabajadora del Congreso, el parlamentario estuvo con sus colegas Idelso García y Eduardo Salhuana, en el despacho de este último tomando botellas de vino.

Posteriormente se dirige a su despacho donde la mujer que ahora clama justicia se encontraba elaborando un informe.

“Como yo estaba esperando que el congresista apruebe el informe anual de trabajo, tenía que subirlo al sistema, entonces, esa era otra de mis razones para esperarlo, porque decía que tengo que subirlo de una vez porque estamos ya casi en fecha límite”, señala la víctima.

Luego me dice: “¿sabías que acá la gente se pone a tomar?” y yo le digo: “ah, sí, claro, de otras áreas también me han dicho oye, ven acompáñanos”, pero, yo, sinceramente, prefiero evitar, le dije”.

Me dice “ay, pero, ¿quién se va a enterar? Aparte, ha ganado Lady Camones, tú y yo nunca nos hemos sentado a brindar así. “Un brindis”, me dice. “¿Qué es un brindis?”.

La extrabajadora manifiesta que se siente presionada de aceptar el trago. Comenta que Díaz estaba sentado en su asiento, luego se pone de pie hacia el otro mueble para sacar la primera botella de licor.

En esa línea detalla que tras “terminar la primera botella” le dijo: “bueno, ya me voy”, y él replicó: “ay, ¿cómo te vas a ir tan temprano? Espérate un rato. A ver, voy a ver qué más hay en mi repisa”. Se va a su repisa, me da la espalda y se queda mirando ahí”.

Sobre ello, explica que Díaz sacó una botella de whisky y le propone seguir libando.

“Yo miré la botella y dije ‘esto es whisky’ (....) Me va a marear, nooo. Me dice ‘ya pues, no te hagas, todo el año tú dices no tomo, no tomo, ya pues, ya, toma, toma’, como dándome una orden”.

En consecuencia relata que aceptó tomar, pero que pensó en acompañarlo “con dos vasos, un vaso e irse del lugar”. Fue en ese momento que el legislador apepista abrió otra botella de whisky.

Otro detalle que sale a la luz se debe a que el parlamentario le puso seguro a la puerta de su despacho, detalle que la víctima no contó en su entrevista en la Cámara Gesell.

“Cuando él abre la botella de wisky, o sea, cuando me dice ‘vamos a tomar eso’, sirve el primer vaso y luego dice ‘oye, pero, ¿sabes qué?, si te voy a contar cosas, esta conversación es privada, mejor le echo seguro a la puerta’. De su despacho. Y yo dije ‘¿Hm?’. Le echó seguro a su puerta”.

De esta manera, precisa que tras beber un poco de whisky, perdió el conocimiento y se levantó a la 4.00 a. m. en su sillón del despacho “boca abajo”.

“No había ropa interior, o sea, cuando veo, no tenía mi ropa interior. Algo me ha pasado, pero no lo quería creer, y dije no, ¿acá en el trabajo?”, detalla la agraviada, quien empieza a sospecha de haber sido ultrajada.

“Inocentemente, la verdad, creí que, no sé, sólo me había visto o algo, algo así. Pero, después decía ¿por qué me duele?. No sé, estaba confundida (...) A eso de las 5.15 de la madrugada es que yo, se puede abrir la puerta finalmente, finalmente, y ahí estaba, pues Arturo (su amigo que llamó a los agentes PNP)”, expresó.

En esa corriente, expone que cuando abrió la puerta del despacho “Arturo me encuentra con la nariz ensangrentada, desacomodada, desarreglada (...) Me puse a llorar. Más no recuerdo, solo recuerdo que vi mi celular, sí, porque quería saber qué hora era y vi que me estaba llamando todo el mundo”.

En la entrevista que le brindó a Epicentro, la denunciante sentencia que no tuvo una relación con el legislador tal como lo dijo el denunciado ante la Fiscalía como medida de defensa.

“Para empezar, yo nunca he tenido absolutamente nada con ese sujeto, puedo poner las manos al fuego, mostrar todo lo que tenga que mostrar para que se corrobore mi historia, mi verdad. Jamás, jamás he tenido nada con él, nada, como él lo ha dicho. Y, ojo, que él está mintiendo, está mintiendo ante un juzgado, y eso es delito”