Fiscalía abre investigación por extorsión contra empresario que pagó soborno

La titular de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima, Juana Rosas Ruíz, inició investigación contra el empresario Ítalo Ísmodes Bustamante, por el presunto delito de extorsión y denuncia calumniosa en agravio de la inmobiliaria Valle Hermoso IVH.

Después de haber suscrito un contrato de venta de un terreno por US$ 3 600 000 con la inmobiliaria Valle Hermoso, ahora Ítalo Ísmodes reclama US$ 7 350 000 por el mismo predio, alegando argumentos sin sustento.

Oficio en el que el Ministerio Público dispone investigar a Ítalo Ísmodes. Foto: documento

Para presionar a la compañía inmobiliaria, Ísmodes denunció a sus directivos por presunto crimen organizado y defraudación tributaria, pero los cargos fueron desestimados por el Ministerio Público.

Ítalo Ísmodes es el mismo empresario que enfrenta una acusación por parte de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios del Santa, que le atribuye haber entregado un soborno a cambio de obras al exalcalde del distrito de Comandante Noel (provincia de Casma, región Áncash) Marco Rivero Huerta. Como no cumplió con su cometido, Ísmodes denunció al exburgomaestre.

Recientemente, el juez provincial del Santa, Álex Alegre Aranguri, desestimó el pedido de Ítalo Ísmodes para archivar el caso, argumentando que se trataba de un “acuerdo entre privados” y no del abono de una coima a favor del exalcalde Marco Rivero.

Ísmodes enfrentará juicio por el presunto delito de cohecho activo genérico (soborno).

La República solicitó a Williams Robles Sevilla., abogado de Ítalo Ísmodes, su versión sobre la controversia con la inmobiliaria Valle Hermoso. En un principio aceptó y puso fecha y hora, pero luego no respondió las llamadas telefónicas.

La trama del predio

Según la denuncia interpuesta por el gerente general de la inmobiliaria Valle Hermoso, Víctor Arce Mendoza, adquirió un terreno de 1.180 metros cuadrados a Ítalo Ísmodes en la esquina de la calle Martín Dulanto y la avenida Benavides, en Miraflores.

Las partes acordaron un desembolso de US$ 3 600 000. Como adelanto, la inmobiliaria le entregó a Ísmodes US$ 500.000 y pactaron que el monto restante sería completado con la entrega de oficinas y estacionamientos.

El edificio que se construyó sobre el terreno que vendió Ítalo Ísmodes. Foto: Difusión

Sin embargo, el empresario Ítalo Ísmodes exigió aumentar el precio de venta inicial a US$ 4 535 000. Para no frustrar el proyecto de construcción, la inmobiliaria accedió y suscribió una adenda al contrato con el nuevo valor, con lo que reconoció adicionalmente US$ 935.000 a Ísmodes, completando un desembolso en cheques de gerencia por US$ 2.035,000

Como parte de la adenda, la inmobiliaria Valle Hermoso e Ítalo Ísmodes concordaron que los US$ 2 500 000 restantes serían cancelados mediante la entrega de 1.260 metros cuadrados de área de oficinas ubicadas en el sexto y séptimo piso del edificio a construir a futuro y 31 estacionamientos.

Sin embargo, la Municipalidad de Miraflores no otorgó la licencia para la construcción de un exclusivo edificio de oficinas, por lo que presentó un nuevo proyecto comercial de oficinas y hotel, lo que fue admitido por la administración edilicia miraflorina.

El acuerdo estaba en pleno proceso de cumplimiento cuando ,de pronto, Ítalo Ísmodes remitió una carta notarial a la inmobiliaria Valle Hermoso, demandando esta vez la suma de US$ 7 350 000, una cifra que no estaba acordada en la adenda del contrato.

Además, el empresario advirtió que interpondría una serie de acciones judiciales contra la inmobiliaria Valle Hermoso si es que no accedía a su reclamo económico. Y así fue. Ítalo Ísmodes los denunció por los presuntos delitos de crimen organizado y defraudación tributaria.

Ausencia de fundamento

Sin embargo, por carecer de sustento, la Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Crimen Organizado archivó el primer caso por falta de pruebas y la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios de Lima desestimó la segunda imputación por ser falsa.

Según el gerente de la inmobiliaria Valle Hermoso, Víctor Arce, las denuncias de Ítalo Ísmodes buscaban presionar a los directivos para que le paguen un monto que no estaba pactado en el contrato.

“ Se trataba de una artimaña de Ítalo Ísmodes para doblegar mi voluntad y acceder a sus millonarias pretensiones económicas indebidas , pese a que existen pactos contractuales entre ambas partes que deben respetarse”, afirmó Arce.

Este diario pidió al abogado de Ísmodes una explicación del caso desde su punto de vista, pero no respondió.

La inmobiliaria Valle Hermoso ha cursado numerosas cartas notariales a Ítalo Ísmodes para que reciba las oficinas y los 31 estacionamientos, conforme está establecido en el contrato y la adenda. En lugar de cumplir con lo acordado, lanzó una serie de denuncias contra la inmobiliaria, las que fueron archivadas.