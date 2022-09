Félix Chero tras investigación preliminar en su contra: “Me considero inocente”

Se defiende. Félix Chero, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), se refirió a la acción del Ministerio Público de incorporarlo, junto con el titular de la PCM, Aníbal Torres, en la investigación preliminar correspondiente a la carpeta fiscal N. ° 124-2022, en la que el presidente de la República, Pedro Castillo, viene siendo investigado por encubrimiento personal y organización criminal.

Durante una entrevista en canal N, el funcionario expresó su incomodidad “por la forma como se pretende vincularlo” en actos en los cuales, según aseguró, no ha participado y para los que en ningún momento ha tenido relación ni vinculación alguna.

“Estoy dispuesto a concurrir a las citaciones que se me haga, a las diligencias que la Fiscalía considere que tenga que participar. No tengo ningún temor de que se me investigue porque me considero, conscientemente, inocente de cualquier imputación de este tipo ”, declaró este martes.

Al ser consultado en el eventual caso de que se demuestren los delitos que la Fiscalía le imputa a Castillo, Félix Chero mencionó que “no le preocupa” que lo quieran implicar, ya que no ha participado en actos delictivos.

“ De ninguna manera (me van a involucrar como cómplice) porque los ministros de Estado defendemos las políticas de Estado y las políticas de gobierno. Los ministros de Estado tenemos derecho a opinar, los ministros están sujetos a un mayor escrutinio público, pero tienen derecho a contradecir las opiniones de otros”, acotó.

En ese sentido, añadió: “No me preocupa. Cómplice es aquel que participa en actos delictivos o encubre actos delictivos. A mí me están señalando por presunta obstrucción, pero no hay en lo absoluto tal cosa”.

PUEDES VER: Castillo se reúne con representantes del Bloque Magisterial y Perú Democrático tras censura de Camones

En otro momento, el ministro de Justicia dijo creer que Pedro Castillo es inocente de los seis casos fiscales por los cuales se le investiga, ya que, hasta el momento, “solo hay indicios e imputaciones de dichos y no de hechos”.