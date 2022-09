Excomandante general PNP: “Asesor del presidente me reclamó por operativo en Palacio de Gobierno”

“Al terminar un evento en Trujillo, se acercó un asesor del presidente de nombre David y me increpa. Me dice que cómo era posible que hayan ingresado a la residencia de la presidencia sin que ellos lo sepan. Cómo han dejado ingresar a ese coronel Colchado y rebuscar todas sus cosas”, usted que dicen apoyar al gobierno”, recuerda el ex comandante general de la Policia, el general PNP Luis Vera Llerena.

PUEDES VER: Hermanos de Lilia Paredes no se presentaron ante la Comisión de Fiscalización

Ese hecho, dice, ocurrió el 22 de agosto, al concluir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) que se realizó en Trujillo. El general Vera dice que le contestó que ese era un operativo reservado, realizado con la fiscalía, en el que él no intervenia, ni tenía porque intervenir y, por tanto, no tenía conocimiento.

“A David, nunca dijo su nombre completo, lo había visto en las oportunidades en que fui a Palacio de Gobierno en la antesala de la oficina del presidente. Es uno de los asesores del presidente y siempre está con él”, relata el oficial de la Policía.

Una semana después de ese suceso, Vera Llerena fue relevado de la comandancia de la PNP. Apenas tenía tenia tres meses en el cargo. El gobierno lo nombró comandante general de la policía el 24 de mayo. En este cortó espacio de tiempo trabajo con tres diferentes ministros del interior. El 27 de agosto, cinco días después del reclamo de Trujillo, una llamada telefónica le informó que lo habían pasado al retiro y había un nuevo comandante general de la policía.

“En honor a la verdad, el presidente Pedro Castillo directamente nunca me dijo nada, ni me pidió nada irregular o indebido. He ido a Palacio de Gobierno en cinco oportunidades. La primera vez cuando me llamaron para ocupar la comandancia, en el cambio de los tres ministros del Interior y en otra oportunidad para exponer en el Consejo de Ministros”, señala el ahora excomandante general de la policía.

Pese al corto tiempo que estuvo al frente de la Policía, Vera Llerena pudo hacer avances a favor de la seguridad ciudadana y contra la delincuencia organizada. En el evento de Trujillo, recuerda, propuso un plan para enfrentar y acabar con las extorsiones que afectan desde los grandes empresarios hasta los dueños de bodegas.

“Han dicho que me relevaron del cargo porque no hice mi trabajo. Eso me ofende y maltrata a la policía. Los resultados están allí. En estos tres meses se participó en el operativo Patriota contra los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM y diversos acciones contra la delincuencia común organizada y contra la corrupción”, señala.

Pero, considera que el gobierno no le perdonó haber firmado la resolución que creó, a pedido del Ministerio Público, el grupo especial de policías que dirige el coronel Harvey Colchado, para investigar la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. “Siempre he defendido y defenderé la institucionalidad de la policía”, subraya.

Vera Llerena considera un avance positivo la Ley aprobada por el Congreso que establece que la comandancia general no podrá ser cambiada hasta pasado dos años desde su nombramiento, pués permitirá dar continuidad a los planes operativos y la política institucional de la Policía Nacional.