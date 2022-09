Hay seis sentenciados por caso Cuellos Blancos

Pese a que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desarticulo el Equipo Especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, el equipo de trabajo que lideraba el hoy exfiscal supremo Jesús Fernández Alarcón había obtenido importantes avances en la investigación a esta red de corrupción judicial.

Sobre todo empezaban a dictarse las primeras sentencias condenatorias a los involucrados, lo que aún no se ve en el trabajo de fiscales respaldados por la fiscal Benavides. La estrategia que había consensuado Fernández Alarcón, su adjunta la fiscal provincial Fany Quispe y el fiscal superior Víctor Tullume era identificar y sancionar no solo a los jueces, fiscales y abogados que integraban esta red, sino también a los empresarios que la financiaban, que de no ser sancionados pueden seguir con sus malas prácticas.

En este sentido, si bien se aprobó un acuerdo de colaboración con el expresidente de la Corte Superior de Justicia Walter Ríos Montalvo, este personaje no se salvó de pasar un buen periodo de tiempo en la cárcel: recibió una condena de 12 años de prisión efectiva.

La información entregada por Ríos Montalvo en 90 casos y el resultado de las escuchas telefónicas que realizaron entre fines del 2017 y 2018 las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro permitieron que la Fiscalía logre que se dicten seis sentencias condenatorias, entre otros, al juez Ricardo Chang Racuay y al empresario Raúl Saba de Rivero.

Además, se había emitido acusación penal contra otros 12 investigados. Entre ellos, contra los empresarios Mario Mendoza Díaz, considerado el ‘octavo consejero’ del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, y Julián Feijoo Giraldo, por entregar dinero a un juez y promover el ascenso de otro, a cambio de obtener un fallo favorable a sus intereses en una Sala Civil del Callao.

También están acusados, en lo que será el primer juicio a la red de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, los empresarios venezolanos Raúl Linares Sanoja y Alejandra Mercurio Rivadossi por ofrecer beneficios económicos a Ríos y al fiscal Carlos Sáenz Loayza para que les devuelvan 18 barras de oro incautadas por la Sunat a la empresa Aram Asset Management.

En este caso también están acusados el exjuez superior Daniel Peirano Sánchez, el exfiscal Carlos Sáenz Loayza y el mismo Ríos Montalvo.

La colaboración eficaz de Walter Ríos y estas primeras sentencias condenatorias y acusaciones permitirían fortalecer los cargos contra el prófugo exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, actualmente oculto en alguna parte de Europa. En caso de que Hinostroza sea capturado fuera de España, deberá enviarse un nuevo expediente de extradición.

En paralelo, la fiscal Magaly Quiroz se encuentra concluyendo con los miles de escuchas telefónicas realizadas y poniendo en orden las investigaciones y procesos de colaboración iniciados por las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez.

A los nuevos fiscales de este equipo Franklin Tomy en la Suprema y el fiscal superior Jorge Díaz, les llevará tiempo conocer todos los detalles del caso.❖

Cifras

6 procesados recibieron sentencias condenatorias por tráfico de influencias.

294 investigaciones en trámite a jueces, fiscales, abogados y empresarios.

12 procesados han sido acusados y están a la espera de juicio público por tráfico de influencias.