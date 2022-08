Marita Barreto: Se investigará IP de personas sin “identidad real” que critican a la fiscal de la Nación

La fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, defendió a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de los cuestionamientos en su contra y anunció que se investigará a quienes la critiquen en redes sociales apoyándose en el anonimato de sus cuentas.

“La pregunta cae por sí sola, ¿por qué la atacan a ella por un hecho como ese en este momento en el que estamos investigando al poder? Hay una campaña tremenda en las redes sociales (hecha) por personas que no se manifiestan con su identidad real. Un ciudadano es libre de opinar con su nombre y apellido, pero lo que hemos detectado es una red de apoyo. Así funcionan las organizaciones criminales, tienen brazos de protección, brazos para desinformar”, declaró a “Punto final”.

En esta línea, Marita Barreto anunció que se investigará a quienes, apoyándose en el anonimato, difundan información falsa sobre la fiscal de la Nación: “Que estas personas no se identifiquen con su identidad real para decir una serie de hechos no contrastados, no corroborados, ¿qué quiere decir? No hay que olvidar que tenemos investigados con cargos con alto valor en el Poder Ejecutivo. Nosotros consideramos que eso es parte de la organización y estamos identificando a los IP”.

Cuestionamiento a Patricia Benavides

Uno de los primeros cuestionamientos que surgió contra la fiscal de la Nación fue por remover de su cargo a la fiscal Bersabeth Revilla, quien se encontraba a cargo de la indagación que se le sigue a su hermana Emma Benavides. Esta última, actualmente, se desempeña como jueza del Poder Judicial.

Por otro lado, la congresista del Bloque Magisterial Francis Paredes presentó una moción en la que solicitó que se cree una comisión investigadora que indague las últimas designaciones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto tras promover la remoción de Pablo Sánchez de la coordinación general del referido equipo especial para poner en su lugar a Jorge Luis Díaz Cabello.