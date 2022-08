Sobre fosa con posibles restos de Jaime Ayala, se hizo mausoleo

La diligencia para la exhumación de restos en la segunda fosa de Pucayacu, en Huanta, Ayacucho, se convirtió en una pesadilla para Rosa Pallqui, viuda del periodista Jaime Ayala, desaparecido en 1984 en la base militar de la Marina en Huanta.

Sobre la fosa, que hoy se encuentra dentro de un cementerio administrado por la Beneficencia Pública, se había construido un mausoleo familiar. Y no solo eso. Una parte de la osamenta de quienes fueron enterrados ahí en forma clandestina terminó removida por la maquinaria utilizada para dicha edificación. Rosa Pallqui acudió con la esperanza de hallar los restos de su esposo y se encontró con esta realidad.

“La esperanza que tenemos las familias se ve maltratada y es responsabilidad de la Fiscalía, del Poder Judicial y de la Beneficencia por no preservar este espacio para la memoria. Han pasado tantos años con la indolencia de las autoridades, que no les interesa encontrar a nuestros familiares. No solo son los restos de Jaime, sino también de todas estas víctimas. Cuántos desaparecidos podemos encontrar ahí. Este espacio debe estar protegido y ser intangible”, reclamó la viuda de Jaime Ayala.

PUEDES VER: Revelan imágenes del terrorista Víctor Quispe Palomino bailando durante el velorio de su hermano

Por su parte, el abogado de IDL Juan José Quispe, quien ve el caso, dijo que debe hacerse una investigación profunda sobre los tres responsables que señala Rosa Pallqui, por no preservar el perímetro del terreno donde habría restos humanos por exhumar. “Tiene que haber responsables”, exigió.

Quispe consideró raro que la Beneficencia haya autorizado la construcción del mausoleo sabiendo que se daría pase a una exhumación.

Además, estimó necesario establecer si el Ministerio Público cercó el lugar para señalar que es un espacio intangible, “porque no basta decir que será un lugar de exhumación sino que deben colocarse los perímetros necesarios para preservar el espacio”.

Atentado. Construcción afecta la búsqueda de víctimas. Foto: Aprodeh Ayacucho

La clave

Caso. Tres semanas después de la desaparición de Ayala, se hallaron 4 fosas en Pucayacu con 50 cuerpos. Habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.