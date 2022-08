Yenifer Paredes deberá pasar a la carceleta de un penal en las próximas horas

Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo y hermana de la primera dama, pasará a una carceleta de un centro penitenciario en las próximas horas, luego de que el Poder Judicial declarada fundado el pedido 30 meses de prisión preventiva solicitados por la Fiscalía, por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y lavado de activos en la modalidad de organización criminal.

Durante la lectura de la resolución que realizó el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Jhonny Gómez Balboa, Yenifer Paredes permaneció en la sede de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Según fuentes confiables a este medio, Paredes pasaría a la carceleta del Poder Judicial en Abancay. Posteriormente en horas de la noche de este domingo será trasladada a una carceleta del INPE en Ancón II, lugar donde permanecerá hasta que evalúen la clasificación de un centro penitenciario.

De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, la cuñada de Pedro Castillo es sindicada como una de las integrantes de la presunta organización criminal que lideraría el mandatario.

En la exposición de los argumentos, la Fiscalía sostiene que la hermana de Lilia Paredes cumpliría el rol de testaferro, dado que se encargaría de “captar alcaldes” con el objetivo de ofrecerles “financiamiento de sus proyectos de obras públicas” ante el Ministerio de Vivienda.

En su discurso, la investigada señaló que no pretendía obstaculizar la investigación en su contra.

“En primer lugar, quiero agradecer a Dios por estar hoy día aquí. Lo que tengo que decir es que siempre he estado a disposición de la justicia. Nunca he tenido en cuenta obstaculizar. No tengo ninguna denuncia anteriormente a esto. Soy una persona que está estudiando y quiere seguir estudiando, quiere seguir progresando. Siempre que me han llamado de manera formal, he asistido a rendir mis declaraciones, lo voy a seguir haciendo en la medida que sea llamada. Nada más, que se cumpla la normativa que hay”, expuso Paredes.