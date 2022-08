Keiko Fujimori: el control de la acusación fiscal recién comienza

El proceso judicial a Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular por el denominado caso Cócteles se ha convertido en una de esas sagas de Hollywood cuya continuación y conclusión se pospone por años. El final del rodaje ha concluido, pero la posproducción se complica y no hay absoluta certeza de cuándo se estrenará, cuál es el final y si la película tendrá el éxito que presagiaba el guion.

Vayamos al origen, 17 meses atrás, el 11 de marzo del 2021, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, anunció que la investigación había concluido y empezaba el juicio.

Ese día, Pérez se acercó a la Corte Penal Nacional y presentó una voluminosa acusación contra Keiko Fujimori, 38 colaboradores y dirigentes de su partido y tres personas jurídicas, que incluían a Fuerza Popular.

Además, Pérez pidió el archivo del proceso contra otros seis investigados y reservó el pronunciamiento respecto a 14 investigados. Como se recordará, Pérez solicitó 30 años y 10 meses de prisión efectiva para la lideresa del fujimorismo, como presunta cabecilla de una organización criminal que utilizó el partido y las campañas electorales de los años 2011 y 2016 para lavar dinero de origen ilícito.

Posproducción

Se preveía que la siguiente etapa sería breve y en unos meses comenzaría el juicio. Pero eso no es real. Nunca lo fue.

La posproducción, a cargo del juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday, se complicó. En la vida jurídica esta etapa se conoce como “Control de acusación” y todos los involucrados tienen derecho a ser escuchados, uno por uno, para defenderse. No escucharlos es ilegal. Para escuchar esas voces y que la Fiscalía pueda dar respuestas, el juez convocó a los 48 involucrados (incluyó a los seis con archivo), más la Fiscalía y Procuraduría, a una audiencia el 31 de agosto del 2021.

Sin embargo, entre todas las voces, la fiscal adjunta Paulina Roque Soplapuco le pidió al juez que también convoque a los 14 procesados con pronunciamiento en reserva. Zúñiga le contestó que no era posible. Las normas legales no prevén la condición de procesados en reserva. O el fiscal acusa o el fiscal archiva. No hay término medio.

Eso generó la primera devolución de la acusación y que un acto que debió darse en una audiencia demorara casi un año. El juez dispuso que el fiscal se pronuncie sobre esos 14.

Casi un mes y medio después, en setiembre del 2021, Pérez retiró a los 14 de la acusación, pues se trataba de los colaboradores eficaces y aprovechó la ocasión para presentar una primera integración de la acusación que, dijo, corregía errores y precisaba datos.

Así, entre fines del 2021 y el verano del 2022, el juez escuchó uno a uno a los abogados de los 44 acusados. Los seis de archivo casi no intervienen. Cada uno reclamó que la Fiscalía no precisaba el delito ni el hecho ilícito.

La Fiscalía aceptó algunos reclamos y rechazó otros, por lo que la acusación se llenó de parches. “Si eventualmente se pasa a juicio oral. Los jueces de juzgamiento recién conocerán el requerimiento acusatorio. No les podemos mandar uno por partes para que armen, por así decirlo, un rompecabezas”, explicó Zúñiga y, en marzo del 2022, le volvió a devolver la acusación a la Fiscalía.

En mayo del 2022, la Fiscalía presentó la acusación corregida y aumentada, pese a lo cual los reclamos y parches continuaron. El 7 de julio del 2022 se produce la tercera devolución de la acusación. El juez pedía consolidar todo en un solo documento, lo que se produjo el 19 de julio. Hoy la acusación contiene 4.792 páginas.

En agosto, los abogados claudicaron. Casi le han rogado al juez Zúñiga que dé por cerrada la etapa de notificación y se avance al debate, pues en cada oportunidad el fiscal aumenta, corrige y cambia, dicen los verbos rectores del delito y de los hechos ilícitos que se les atribuye a los acusados.

Lo que resta de la etapa de control de acusación

El 24 de agosto, el juez Víctor Zúñiga Urday declaró saneada la etapa de notificación de la acusación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. A partir del jueves 1 de setiembre se empezarán a discutir los terminos de la acusación.

Comenzará la discusión de fondo, que llevará meses y probablemente años. Los abogados van a plantear que algunos hechos no se consideren delitos. Se debatirá si los gastos de campaña electoral constituyen lavado de activos e incluso la prescripción de algunos delitos.

Luego, se producirá un control de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa. Está pendiente el tema de los 14 y el reclamo de la procuraduría. El control de la acusación podría concluir para el 2026.

Cronología

2021

11 marzo. Fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, presentó la acusación contra Keiko Fujimori.

Agosto. Se inicia la audiencia de control de acusación.

31 agosto. Primera devolución. El juez pide a la Fiscalía definir la situación de los 14 procesados en situación de reserva.

28 septiembre. Primera integración de la acusación. Fiscalía precisa situación de los 14 acusados y realiza correcciones.

1 octubre. Juez escucha observaciones de los abogados de los 42 procesados acusados.

2022