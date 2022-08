Mañana se definirá si Yenifer Paredes cumple prisión preventiva

Al concluir el debate oral, el juez Jhonny Gómez Balboa informó que por lo apretado de su agenda, recién el viernes a partir de las 6:00 de la tarde dará a conocer si acoge o rechaza el pedido del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder para imponer prisión preventiva a Yenifer Paredes, hija adoptiva del presidente Pedro Castillo, y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero.

Además, indicó que requiere tiempo para evaluar todos los documentos presentados por la Fiscalía y la defensa, a fin de tomar la mejor decisión. Igualmente, dispuso la presencia física de los dos investigados en la sede del juzgado en la Corte Penal Nacional , en la esquina de las avenidas Nicolás de Piérola, Tacna y Wilson.

El juez realizó el debate del pedido de prisión preventiva, entre el fiscal Jorge García Juárez y los abogados defensores, José Dionicio Quesnay por Paredes y Saúl Silva Chumbe por Medina Guerrero, entre el martes y miércoles.

El martes 23 de agosto se discutieron los presupuestos a favor y en contra de la prisión preventiva de Yenifer Paredes. La audiencia dejó en claro que hay elementos para una investigación, pero difícil para una prisión preventiva.

Ayer, miércoles 24 de agosto, se vio la situación del alcalde de la provincia de Anguía, en Cajamarca. Al final de la audiencia, el juez concedió la palabra al alcalde para que se defienda.

Decisión. Juez Jhonny Gómez decidirá si procede la prisión preventiva. Foto: captura Justicia TV

Esto es lo que dijo José Medina: “Que la Fiscalía no sea tan indiferente conmigo y con mi pueblo, el tercer distrito más pobre del país. Siempre he asistido a todas las citaciones de la Fiscalía. No sabía que el tercer distrito más pobre del país tenía tanto poder en el gobierno, porque el presidente Pedro Castillo es mi vecino. Le pido al Ministerio Público que me informe qué artículo de la Constitución me prohíbe visitar Palacio de Gobierno, los ministerios. ¿A dónde tengo que tocar las puertas para encontrar ayuda? ¿A Odebrecht? ¿Al Club de la Construcción?”, afirmó.

“Por visitar Palacio de Gobierno soy un cajero. Que el pueblo peruano sepa que por tumbarse a este gobierno boicotean a mi distrito. No me arrepiento y volveré a tocar las puertas de los ministerios. Las obras financiadas han sido priorizadas en gobiernos anteriores. A mí no me han encontrado dinero en mi puesto de trabajo, ni soy ministro. No tengo residencias en Francia, España o Estados Unidos como han hecho otros prófugos”, concluyó.

Alcalde. José Medina realizó una defensa política de su caso. Foto: captura Justicia TV

El cajero

El fiscal provincial adjunto Jorge García Juárez sustentó que el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, sería el cajero de la organización criminal dirigida por el presidente Pedro Castillo que opera en el país desde junio del 2021 hasta la actualidad.

Como tal, habría cometido los delitos de pertenencia a una organización criminal, colusión agravada y lavado de activos, por los que podría recibir, al concluir la investigación, ser juzgado y condenado, una pena mínima de 23 años de prisión efectiva.

El fiscal presentó como indicio principal de la participación de Medina en estos hechos las declaraciones de los testigos Hugo Espino Lucana y Nataly Viviana Alcántara Montes.

En confesión sincera, Espino declaró que pagó 200 mil soles al alcalde de Anguía para beneficiarse, a través del consorcio IECONS y su empresa Destcon Ingenieros & Arquitectos, de la licitación de una obra de mejoramiento del sistema de agua potable en las localidades de Anguía.

Además, Medina habría intervenido en la adjudicación de una obra de recuperación de la infraestructura educativa en un colegio de Cajatambo, Lima, a favor del consorcio Gorgor, del que formaba parte la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción.

Espino ha acreditado que su hermana Anggi Espino realizó diversos retiros de sus cuentas bancarias, entre enero y marzo del 2022, para reunir los 200 mil soles que le entregó a Medina, en dos oportunidades.

En tanto, la testigo Nataly Alcántara se acercó voluntariamente a declarar que Medina la presionaba y le ofreció un pago de hasta 50 mil soles para que firme y ratifique que participó en los comités especialistas de licitación de la obras de Anguía y Cajatambo.

Además, la Fiscalía hizo hincapié en la cercanía amical de Medina con el presidente Pedro Castillo, las visitas que realizó a Palacio de Gobierno y su presunta pertenencia a un presunto “gabinete en la sombra”.

Peligro procesal y fuga

En este sentido, la Fiscalía señaló que para investigar estos hechos sin trabas y sin que el involucrado se fugue, debería imponérsele prisión preventiva por el lapso de 36 meses.

García señaló que Medina no tiene un domicilio de calidad, pues de acuerdo con el registro de Reniec, vive el caserío El Aliso, en Cajamarca, viaja constantemente a Lima, se hospeda en hoteles y no tiene arraigo familiar, pues está separado de su esposa.

Además, dado que es gran amigo del presidente Pedro Castillo, este podría utilizar el aparato del Estado para ayudarlo a evadir las actividades de la Fiscalía.

La defensa de Medina, Saúl Silva Chumbe, cuestionó que la Fiscalía no precisó ni sustentó la ilegalidad de los decretos de urgencia que habrían beneficiado a la municipalidad de Anguía.

Silva también señaló que el empresario Hugo Espino fue presionado por la Fiscalía para acogerse a confesión sincera y acusar a su cliente.

En este aspecto, el abogado indicó que en una primera declaración Hugo Espino afirmó que la obra de infraestructura que se adjudicó en Cajatambo correspondía a una disposición de presupuesto aprobado en el gobierno del expresidente Francisco Sagasti.

Una discusión jurídica y política

Por momentos, el debate entre el abogado Saúl Silva y el fiscal Jorge García se volvió político antes que jurídico. Ambas partes se acusaron de politizar el caso, a favor o en contra de la vacancia del presidente Pedro Castillo.

Saúl Silva señaló que la Fiscalía presenta los hechos como si ya estuvieran probados sin respetar la presunción de inocencia. El fiscal Jorge García respondió que la Fiscalía actúa con independencia y que la prisión preventiva es necesaria.