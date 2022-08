Fiscal acusa a Yenifer Paredes de fabricar su entrega

El fiscal provincial adjunto Jorge García Juárez afirmó que Yenifer Paredes fraguó su entrega a la justicia con la colaboración de representantes de las comunidades y rondas campesinas que el 10 de agosto acudieron a una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Pedro Castillo.

El representante del Ministerio Público hizo esta afirmación al sustentar ante el juez de investigación preparatoria Jhonny Gómez Balboa los elementos del peligro procesal y de fuga, que hacen necesario que se imponga 36 meses de prisión preventiva a la hija adoptiva y cuñada del presidente Castillo.

Explicó que por acciones de seguimiento realizadas por la Policía Nacional se conoció que el 5 de agosto último, Paredes llegó a Lima e ingresó a Palacio de Gobierno, donde permaneció durante los días 6, 7 y 8 de agosto. Sin embargo, cuando el 9 de agosto fueron a ejecutar la orden de detención preventiva y allanamiento, no la encontraron.

PUEDES VER: Así fue la salida de Yenifer Paredes de la sede del Poder Judicial tras suspensión de audiencia

Además que el presidente Castillo obstaculiza la diligencia fiscal y habían desaparecido las imágenes de las cámaras de seguridad. Anotó que, coincidentemente al día siguiente, se realizó en Palacio de Gobierno una reunión con representantes de las comunidades y rondas campesinas que luego marcharon tumultuosamente a la plaza San Martín y a la sede de la Fiscalía en la avenida Abancay, circunstancia en la que Paredes se entregó a la Fiscalía.

Labor. Fiscal Jorge García sustentó pedido contra Paredes. Foto: John Reyes/ La República

El abogado de Yenifer Paredes subrayó que lo importante es que su cliente se puso a disposición de las autoridades, ha estado colaborando con las investigaciones, acudiendo a todas las citaciones que se le han hecho para declarar, tiene un domicilio legal y conocido en Cajamarca y arraigo familiar.

“Siempre he estado a disposición de la Fiscalía, nunca he tenido una denuncia, soy una persona que estudia y quiero seguir estudiando. Siempre que me han citado de manera formal, he acudido a las citaciones, pido que se cumpla la normativa legal”, indicó, por su parte, la investigada Yenifer Paredes.

Ante una pregunta del juez Gómez, Paredes dijo tener un trabajo informal por el que recibe unos 2.100 soles, unos meses sí y otros no. También precisó que estudió administración de empresas en la universidad, por lo que en los últimos meses se ha estado dedicando a realizar su tesis y el viernes último debió recibir su título de licenciada.

Audiencia

La audiencia de prisión preventiva comenzó a las 10:00 de la mañana, aunque la Fiscalía recién pudo desarrollar sus alegatos por la tarde. Las primeras horas se dedicaron a resolver un pedido de nulidad que planteó el abogado Saúl Silva Chumbe, defensor del alcalde de Anguía, José Medina Guerrero.

Silva cuestionó los requerimientos de prisión preventiva adicionales presentados por la Fiscalía, la audiencia del último domingo y la ampliación de los 10 días de detención preliminar. Esto generó hasta dos recesos de media hora cada uno, para que el juez pueda resolver.

El fiscal García Juárez inició su alegato señalando que la investigación está dirigida contra una organización criminal que estaría dirigida por el presidente de la República, Pedro Castillo, diversos ministros, exministros, altos funcionarios públicos y familiares del mandatario, entre ellos la primera dama de la nación, Lilia Paredes, y su hija adoptiva y cuñada Yenifer Paredes.

Una organización criminal que habría cometido diversos hechos delictivos, entre los que se encuentra uno denominado caso “la cuñada y el cajero”, en el que se pedía la prisión preventiva por 36 meses de Yenifer Paredes y José Medina. En esta audiencia se debatió todo lo concerniente a la “hija adoptiva” del presidente.

La Fiscalía atribuyó a Paredes la labor de lobbista, de nexo entre los altos mandos de la organización y alcaldes y autoridades locales y los empresarios a los que se ofrecía ayudarlos a obtener financiamiento para sus proyectos. Como indicios de esta participación, la Fiscalía dijo que Paredes tiene una relación muy cercana con el alcalde de Anguía, José Medina, y el empresario Hugo Espino Lucana, representante de dos empresas que se habrían favorecido con contratos de obras públicas en Cajamarca y Cajatambo en Lima. Además, se incluye un viaje que Paredes habría realizado a Chachapoyas con Espino para reunirse con el alcalde de esa localidad y ofrecerle elaborar un expediente técnico para un proyecto de infraestructura.

PUEDES VER: Defensoría rechaza presunto amedrentamiento contra Marita Barreto durante audiencia del caso Yenifer Paredes

A todo ello se suma el hallazgo en su casa de Cajamarca de 14 sellos de autoridades locales y depósitos de sus cuentas bancarias en el Banco de la Nación por 91 mil soles a terceras personas.

Según el fiscal, a Yenifer Paredes le esperaría una pena mínima de 23 años de cárcel.

El turno del alcalde de Anguía

La audiencia se suspendió a las 9:00 de la noche, para continuar el miércoles 24 de agosto después de las 10:00 de la mañana. Ese día se evaluará la situación del alcalde de Anguía, José Medina. El juez dispuso que solo él y su abogado acudan presencialmente al juzgado.

Yenifer Paredes esperará la decisión final en la sede policial donde está detenida. El juez también pedía que el fiscal acudiera presencialmente al juzgado, pero el representante del Ministerio Público señaló que el sábado había estado reunido con un familiar, que ha dado positivo a COVID-19, por lo que excusaba su participación para evitar un posible contagio.