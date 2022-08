Yenifer Paredes en audiencia: “Quiero seguir con mi vida, acabo de recibir un título universitario”

Cerca al final de la audiencia de prisión preventiva por 36 meses en contra de Yenifer Paredes, el juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, le otorgó el uso de la palabra a la cuñada del presidente Pedro Castillo.

“En primer lugar, quiero agradecer a Dios por estar hoy día aquí. Lo que tengo que decir es que siempre he estado a disposición de la justicia. Nunca he tenido en cuenta obstaculizar. No tengo ninguna denuncia anteriormente a esto. Soy una persona que está estudiando y quiere seguir estudiando, quiere seguir progresando. Siempre que me han llamado de manera formal, he asistido a rendir mis declaraciones, lo voy a seguir haciendo en la medida que sea llamada. Nada más, que se cumpla la normativa que hay”, dijo Paredes.

El juez Johnny Gómez consultó a la hermana de la primera dama Lilia Paredes sobre las actividades económicas que ha realizado.

“Trabajo de forma independiente, no le puedo dar un monto exacto porque hay meses en los que uno tiene mayor trabajo que otros. (¿Un aproximado?) 2.100 por ahí podría percibir”, respondió la investigada por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.

Yenifer Paredes afirmó que quiere seguir formándose profesionalmente, ya que, de no haber estado detenida preliminarmente, habría recibido su diploma de licenciada en administración.

“Quiero seguir con mi vida, acabo de recibir un título universitario de la Universidad Nacional de Cajamarca, el cual no pude recibir porque estaba cumpliendo con una pena que me han dado estos días. Quiero seguir avanzando en mis estudios. No registro denuncias anteriores. (...) Debería haber recibido el viernes que pasó el grado de licenciada en Administración. También tengo algunas capacitaciones que llevo en la OSCE, que tengo mis documentos para testificar”, indicó Paredes Navarro.