Abogado de Lilia Paredes asegura que Hugo Espino fue presionado para acusarla

El empresario Hugo Espino se acogió a la colaboración eficaz hace algunos días y entre sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público ha sindicado que dentro de la organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo, la primera dama Lilia Paredes sería coordinadora y su hermana Yenifer Paredes, una testaferro en presuntas obras públicas que fueron licitadas de manera irregular.

Al respecto, Benji Espinoza, abogado de la pareja presidencial, explicó que las declaraciones de Hugo Espino fueron forzadas para incriminar a Lilia Paredes.

“Tienes que entender que Hugo Espino estuvo sufriendo carcelería, estuvo sufriendo detención. Es una persona que se ha visto presionada. Las personas son doblegadas psicológicamente, son vencidas psicológicamente. He visto casos de personas que son doblegadas, vencidas, psicológicamente presionadas y dicen que eran testaferros”, dijo Espinoza a RPP.

Espinoza agregó que el empresario cajamarquino deberá entregar material que compruebe todo lo que diga ante la Fiscalía durante su proceso como colaborador eficaz.

“No porque lo diga una persona finalmente lo es. Yo lo que espero es que el señor Espino exhiba pruebas, que es lo más importante”, sostuvo el jurista.

Argumentan arraigo

El fiscal Hans Aguirre, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, realizó la solicitud de 36 meses de impedimento de salida del país para Lilia Paredes y sus hermanos David y Walter Paredes Navarro. De igual manera, se incluyó en este pedido a Hugo Espino. Todos son acusados por el presunto delito de organización criminal, la misma que habría sido dirigida por el jefe de Estado.

La decisión de Aguirre no fue bien recibida por Benji Espinoza, quien aseveró que la primera dama cuenta con todo tipo de arraigo para enfrentar el impedimento de salida del país solicitado en su contra. Sin embargo, tampoco dejó en claro cuál es su posición, puesto que todavía no han decidido si se someterán al pedido del fiscal.

“Si hay una persona arraigada en el país, es Lilia Paredes: arraigo familiar, arraigo laboral, arraigo domiciliario, entonces precisamente por eso, y porque no existe peligro de fuga, y tampoco hay obstaculización, es que se está pidiendo el impedimento de salida. Ese pedido tiene que ser canalizado a través de una audiencia. “Yo todavía no he decidido, junto a mi cliente, si es que finalmente nos vamos a allanar a este pedido o no”, explicó Espinoza.

El abogado de la pareja presidencial comentó que analizará el pedido de Hans Aguirre y esperará ser notificado con las explicaciones de la Fiscalía sobre el requerimiento contra la primera dama. Asimismo, aprovechó para mostrar su descontento con el trabajo del Ministerio Público en la investigación a la familia presidencial.

“Es un conjunto de frases rimbombantes, altisonantes, y la Fiscalía es experta en poner etiquetas: le ponen coordinadora, al lado ponen una red criminal, dicen que es una organización, entonces todos nos alarmamos (…) Yo me reservo de poder profundizar porque tenemos acciones de la defensa que vamos a plantear frente a la imputación”, finalizó el jurista.