Cuñado del presidente Pedro Castillo gana S/1.500, pero “prestó” S/90.000 a empresario

David Paredes Navarro, cuñado del mandatario Pedro Castillo, manifestó que son falsas las imputaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que le atribuyen pertenecer a una organización criminal que aprovechó su cercanía con Palacio de Gobierno para beneficiarse con millonarias obras públicas.

En declaraciones a un medio local cajamarquino, Inty Noticias, David Paredes Navarro, hermano de la primera dama Lilia Paredes Navarro y de la detenida Yenifer Paredes Navarro, afirmó que las declaraciones del empresario Hugo Espino Lucana, a quien le prestó dinero, no se ajustan a la verdad.

“Yo hice un préstamo, eso es lo que le hice al señor (Hugo) Espino, un préstamo a su cuenta personal. Sabía que él hacía unas consultorías y él me dijo: ‘¿Sabes qué, David?

Estoy corto de dinero, sé que por ahí tienes unos ahorros (que los tenía), hazme el favor de prestarme’”, relató David Paredes.

El 26 de octubre del 2021, David Paredes entregó a Hugo Espino 70.000 soles, un monto de dinero que no coincide con los ingresos del cuñado del presidente, y cuyo origen no ha aclarado. Solo ha manifestado que es el producto de los ahorros de toda su vida.

Más bien, Hugo Espino ha relatado al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder que ese dinero era parte de un acuerdo para obtener ilegalmente un contrato de obra pública en el distrito de Chadín, provincia de Chota, región Cajamarca.

En la misma licitación estaba interesada su hermana Yenifer Paredes, con quien Hugo Espino visitó las comunidades de Chadín, donde se proyectaban obras de agua potable y saneamiento, con la presencia del alcalde César Castillo Cabrera, el 16 de setiembre del 2021. Pocas semanas después, Hugo Espino le pidió “prestado” 90.000 soles a David Paredes justamente para dicho proyecto. Esto es lo que dijo Espino a los fiscales:

“Regresando de Chota, proveniente de Chadín, Yenifer Paredes me volvió a comentar que su hermano David (Paredes) quería ejecutar obras. Yo le mencioné que si él financiaba el expediente (técnico) del (proyecto de) Chadín, entonces él podría ejecutar la obra.

Ella me comentó que iba a conversar con su hermano y al día siguiente me dijo que fuera a Tacabamba a conversar con él (David Paredes). Es así que me acerqué a su local de motos y conversamos sobre la obra de Chadín y me preguntó cuánto iba a necesitar para financiar el expediente, a lo cual yo le dije que 70.000 soles”, narró Hugo Espino.

El empresario, quien se ha acogido a la confesión sincera, señaló claramente a David Paredes -apelando a su cercanía con el presidente Castillo-, que era importante que el proyecto de obra pública de Chadín fuera para del decreto de urgencia que estaba por aprobar el jefe del Estado, para que recibiera el financiamiento respectivo.

“Le expliqué que deben incluirlo sí o sí en el próximo decreto para que se dé el financiamiento y (David Paredes) me indicó que lo iba a coordinar con (la primera dama) Lilia Paredes. Es así que el 26 de octubre del 2021, David Paredes me depositó a mi cuenta personal la suma de 70.000 soles”, dijo Espino.

Sorprendentemente, David Paredes recién había conocido a Hugo Espino, y no tuvo reparos en prestarle 90.000 soles por el solo hecho de que se trataba de un amigo de su hermana Yenifer. Un argumento que resulta muy débil y desmiente a Espino.

“Tampoco es que lo conozca mucho (a Hugo Espino). Hemos hablado en dos o tres oportunidades. Todo viene de familia. Sé quién es ella (Yenifer Paredes). Si veo que ella tiene una amistad laboral, amical con Hugo (Espino), entonces, como su hermano me siento sumamente confiado”, arguyó Paredes.

Cuñadísimos. Walter, Yenifer y Lilia Paredes, y con ellos David Paredes, estaban muy relacionados con las obras públicas del Ministerio de Vivienda y Construcción. Foto: composición/ difusión

Añadió que en total le dio 90.000 soles a Hugo Espino: 70.000 los entregó directamente y 20.000 por intermedio de su hermano Walter Paredes. Y añadió que ganaba 1.200 soles mensuales.

“Los 90.000 soles son mis ahorros de toda la vida de mi trabajo. Desde 2010 hasta la fecha vengo trabajando y tengo cómo probarlo. Es falso que mi hermana me haya dado a mí el dinero”, afirmó. Los 90.000 soles serían producto de cinco años de ahorros de ingresos mensuales de 1.500 soles, sin haber gastado un solo centavo. No cuadran las cifras.

Datos

Vínculo. Walter Paredes Navarro también está relacionado con las obras públicas. El equipo especial de la PNP lo sorprendió transportando en un vehículo de su propiedad a trabajadores de Las Palmas Contratistas Generales.

Relación. Esta empresa ganó una obra de 30,9 millones de soles en el distrito de Tacabamba, lugar de nacimiento del presidente Castillo. Walter Paredes manejaba el vehículo de su propiedad, de un valor de US$30.000, que no corresponde a sus ingresos.