Hugo Espino aportó a la campaña presidencial de Pedro Castillo con dinero de una coima

El empresario Hugo Espino Lucana reconoció su participación en los delitos de organización criminal y lavado de activos que le imputa el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, y reveló que aportó 10.000 soles provenientes de fuente ilícita a la campaña por la segunda vuelta del ahora presidente Pedro Castillo.

Según la declaración de Espino Lucana al Ministerio Público, a la que accedió La República, el monto no fue declarado y formó parte de una coima que recibió el alcalde de Anguía y hombre cercano al mandatario, Nenil Medina Guerrero, quien se enfrenta a un requerimiento de prisión preventiva por 36 meses.

“Otro hecho ilícito (del) que participé fue no declarar S/ 10.000 en la campaña de la segunda vuelta para las elecciones presidenciales del 2021 a favor del presidente Pedro Castillo Terrones, el cual provino como parte de una cantidad de dinero que me había dado José Nenil Medina Guerrero en enero de 2021, exactamente me dio 100.000 nuevos soles de una coima que él había recibido, siendo que José Nenil Medina Guerrero me pidió que apoye a Pedro Castillo porque cuando entrara a la presidencia iba a apoyar en proyectos en diversos ministerios, lo cual nos iba a beneficiar”, confesó el empresario y amigo de la también investigada Yenifer Paredes.

Medina Guerrero, según Espino Lucana, obtuvo 800.000 soles del Consorcio 5 Localidades para la adjudicación de una obra de casi S/ 6 millones. El empresario le solicitó al burgomaestre de Anguía 150.000 soles por la realización del expediente técnico, no obstante, el alcalde le respondió que “es demasiado” y que podía darle 100.000 soles. “Con la condición de que le siga apoyando”, agregó.

Hugo Espino especificó que se le proporcionó el dinero en enero de 2021: “Me lo dio en efectivo en ese mismo momento, en fajos de S/ 10.000 cada uno, los cuales los puse en una mochila y al día siguiente nos dirigimos en camioneta a la ciudad de Lima”.

“Quiero precisar que S/ 10.000 aproximadamente los destiné a financiar gastos de la campaña presidencial de José Pedro Castillo Terrones, comprando volantes, afiches, pago a las camionetas que hacían propaganda a una persona que manejaba la camioneta y yo semanalmente le pagaba S/ 800.00 por tres semanas aproximadamente”, declaró Espino Lucana, quien se acogió a colaboración eficaz.

“Ese pedido de apoyo (a la campaña presidencial) me lo hace conjuntamente con Carlos Cabrera Sánchez (teniente alcalde de Anguía), diciéndome que más adelante se iban a ver los resultados en los proyectos porque era amigo del presidente y yo sabía eso, por eso di el apoyo”, agregó.

Alcalde de Anguía habría financiado campaña de Pedro Castillo con dinero ilícito

Hugo Espino no sería la única persona que habría financiado la campaña rumbo al balotaje de Pedro Castillo con dinero ilícito. Según un colaborador eficaz, el alcalde de Anguía, Nenil Medina, también hizo aportes con dinero producto de coimas a empresas en Cajamarca.

“(Nenil Medina) apoyaba económicamente a la campaña de Pedro Castillo, con un dinero que había obtenido producto de una licitación que había ganado en la Municipalidad de Anguía, él era alcalde de dicha municipalidad; por esas razones la conozco. Era una persona que estaba apoyando activamente a la campaña en Lima, ya que se alquiló un departamento en Lima para su estadía”, relata el colaborador.

“A través de su Municipalidad, (la) utilizaba para hacerse de licitaciones a efectos de colocar a las empresas que iban a ganar las licitaciones. A todas les ha cobrado y todas las empresas le entregaban un rédito de aproximadamente el 10% o más del costo de la licitación, como coima. En algunos casos el monto era mayor, cuando las obras no se ejecutaban y la Municipalidad ya le había cancelado a las empresas”, complementó.

Otro colaborador eficaz también sostiene que Nenil Medina financió la campaña de Castillo Terrones y que incluso “mantenía a los sobrinos Fray, Gian Marco, José Luis Vásquez Castillo, cuando estos vivían en Sarratea”.