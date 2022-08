Odebrecht: Alejandro Toledo declara como testigo en juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

El expresidente Alejandro Toledo viene declarando este lunes 22 de agosto por el juicio oral contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

La audiencia, que se realiza de forma virtual, está a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Nayko Coronado. Toledo, actualmente, viene cumpliendo arresto domiciliario en Estados Unidos.

PUEDES VER Exviceministra confirma reunión secreta con amigos del presidente

Sobre la existencia de los presuntos maletines provenientes de Venezuela que habrían traído dinero para financiar la campaña presidencial de Humala Tasso en 2006, el expresidente señaló que dicha información fue emitida, hasta en tres ocasiones, por su primer ministro Pedro Pablo Kuczynski. En ese sentido, aclaró que se trataba de una “sospecha”.

“En tres ocasiones el primer ministro Pedro Pablo Kuczynski me informó de que había recibido información verbal de miembros del Servicio de Inteligencia de una sospecha de que había maletines que pudieran contener dinero. Eso fue lo que me informó verbalmente. (...) Le correspondía al primer ministro y me comunicó tres veces (...) que había esa sospecha. Hago énfasis en la palabra sospecha”, señaló Toledo Manrique.

Asimismo, se le preguntó por el contenido de dichas valijas, “Desde mi óptica, nunca hubo ninguna evidencia concreta y dura de que había dinero en los maletines y que ese dinero tenía un propósito específico. Primero, no hay ninguna evidencia concreta y sería irresponsable de mi parte tratar de entrar en las especulaciones (...). Eso fue lo que dije en mis declaraciones del 2015 al diario Correo”, señaló en la audiencia.

En otro momento, el exmandatario señaló que, en los años 2005 y 2006, entre Perú y Venezuela existía relaciones oficiales a través de sus respectivos embajadores. Asimismo, indicó que tenía discrepancias con el entonces presidente venezolano Hugo Chávez.

“Eran discrepancias sobre la democracia en América Latina, entre el presidente Hugo Chávez y el que habla (...). Yo tengo una profunda convicción democrática, yo no soy partícipe de las dictaduras (...)”, señaló en la audiencia.

Sobre Carlos Urrutia Boloña —embajador de Perú en Venezuela durante esos años— señaló conocerlo “muy bien”. Mencionó que él estaba en la Cancillería de ese país cuando se produjeron los incidentes entre Chávez y Toledo.

PUEDES VER Decreto de urgencia 102-2021: La pista del dinero está en Palacio de Gobierno

“Aunque al interior del país podríamos tener diferencias políticas, nunca permitiré que un gobierno extranjero ataque a los candidatos que participaban democráticamente en esa elección (...). Fueron esas las razones de mis discrepancias, que hice de conocimiento con el presidente Chávez”, sostuvo.

En ese sentido, añadió que, a raíz de esto, se comunicó telefónicamente con el expresidente venezolano. Asimismo, manifestó que solicitó que temporalmente se retiraran a los embajadores de cada país.

Por otro lado, negó conocer a Virly Torres Curvelo, persona que se habría desempeñado como el nexo entre el candidato Ollanta Humala y el presidente Hugo Chávez.