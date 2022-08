Testigo del caso Anguía acusa a Hugo Espino y al alcalde Nenil Medina de intento de soborno

Nathaly Alcántara, funcionaria cuyo nombre figuraba en los comités de otorgamiento de la buena pro de la obra de saneamiento fantasma en Anguía, acusó ante el Ministerio Público al alcalde de dicha localidad, Nenil Medina; y a Hugo Espino, hermano de la gerente general de la empresa ganadora de la obra, Anggi Espino; de haber intentado sobornarla.

Según el informe presentado por Cuarto Poder, el cual recoge los testimonios de Alcántara, Medina la había convocado a través de su chofer, Daniel Príncipe, para poder cuadrar el otorgamiento de la buena pro de la cuestionada obra a favor de Destcon Ingenieros & Arquitectos S. A. C. Proceso en el que, según la testigo, “utilizaron su nombre y su firma sin autorización; y la convirtieron en la presidenta del comité de selección de un proceso de licitación en el que ella nunca participó”.

Entre la información revelada por el dominical, Alcántara fue llevada por Príncipe a una casa ubicada en el distrito de Ventanilla en el Callao, lugar que el mismo chofer reconoció como una “propiedad familiar”, para reunirse con “el alcalde de Anguía Nenil Medina y Hugo Espino, hermano de Anggi Espino, dueña de la empresa ganadora de la licitación”.

El reportaje explicó cómo Medina “le pidió que firme el acta de buena pro de la obra de Anguía” y ante la negativa de la funcionaria empezó a ofrecerle empleo y hasta un total de 50.000 soles por su firma. Tras estas proposiciones, Alcántara señaló que “nunca le iba a poner precio a su firma y (...) que no iba a regularizar algo que no fue regular”.

“Me comencé a sentir incómoda porque ya empezaron con amedrentamientos, que yo me iba a arrepentir por no haber firmado esos documentos, ya que ellos encontrarían la manera de firmar, que me voy a quedar sin trabajo, que me voy a quedar sin trabajo, se me iban a cerrar todas las puertas y que lo iba a pagar mi persona y mi familia y que me iba a arrepentir de la decisión que estaba tomando”, explicó el informe de Cuarto Poder.

No obstante, en el lugar en el que se llevó a cabo esta reunión nadie reconoce a Daniel Príncipe, quien también facilitó el ingreso del extitular de Petroperú, Hugo Chávez, y que a la fecha se encuentra inubicable. Pese a ello, estas declaraciones han sido recogidas por el Ministerio Público para armar el pedido de prisión preventiva en contra del alcalde Nenil Medina.