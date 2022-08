Yenifer Paredes: PJ evalúa hoy pedido de 3 años de prisión preventiva contra cuñada de Pedro Castillo

Este domingo 21 de agosto, el juez Raúl Justiniano Romero evaluará el pedido del Ministerio Público, específicamente del fiscal Hans Aguirre Huatuco, que solicitó 36 meses de prisión preventiva contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, así como del alcalde de Anguía, José Nenil Medina. La audiencia está programada para desarrollarse desde las 4.00 p.m.

Según el Equipo Especial de la Fiscalía, la hermana de la primera dama es sindicada como uno de los miembros de una presunta organización criminal que estaría liderada por el presidente Castillo.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el rol de Yenifer Paredes sería ser la encargada “d e buscar y captar alcaldes de las diferentes localidades del país para ofrecerles la viabilidad y celeridad para el financiamiento de sus proyectos de obras públicas , entre ellos, proyectos de saneamiento, transitabilidad, etc.”.

La hermana de Lilia Paredes estuvo en calidad de detenida desde el último 10 de agosto tras presentarse voluntariamente ante la sede principal del Ministerio Público. Un día antes, el fiscal Hans Aguirre y el coronel del Equipo Especial de la PNP, Harvey Colchado, fueron a Palacio de Gobierno para hacer efectiva la detención contra Paredes Navarro, pero no la encontraron.

El último viernes, Yenifer Paredes apareció durante la audiencia de apelación contra su detención preliminar. Es ahí donde dijo que está dispuesta a colaborar y que solo la han citado cuatro veces para rendir sus declaraciones.

“Desde un inicio, he estado colaborando con la justicia: he acudido a la Fiscalía, al Congreso, y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones. Es más, estoy aquí 10 días y solamente me han citado cuatro veces para hacer las respectivas declaraciones . El resto del tiempo, he estado acá y no se ha hecho tanto como el señor James (Reátegui Sánchez), fiscal, lo menciona. Pero, de todas maneras, estoy presta siempre a colaborar y a saber que ya se cumplió el plazo que se ha establecido”, sostuvo.

Recientemente, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder formalizó la investigación preparatoria contra el entorno del presidente Pedro Castillo, pesquisa en la que se encuentra involucrada Yenifer Paredes.