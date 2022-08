Fiscal de la Nación sobre caso Cuellos Blancos: “No se ha desmantelado, se han corregido las competencias”

La fiscal Patricia Benavides, jefa del Ministerio Público, respondió a todos los cuestionamientos en su contra mediante una entrevista llevada a cabo este domingo 21 de agosto. La magistrada precisó que las acusaciones de que se esté llevando un supuesto “desmantelamiento” de los fiscales a cargo del caso Cuellos Blancos no son ciertas. Además, señaló que la salida de la jueza superior Bersabeth Revilla no afecta a las investigaciones que se realizan en contra de su hermana.

Benavides anunció que las remociones a algunos fiscales del caso Cuellos Blancos corresponden más a una intención de corregir las competencias, y no a un intento de desmantelamiento. “Lo que se ha hecho en Cuellos Blancos es que se ha corregido las competencias, porque el doctor Pablo Sánchez no tenía ninguna investigación de Cuellos Blancos, el doctor termina su investigación el 30 de diciembre del 2021, (...) y solo estaba como coordinador” , precisó Benavides durante la entrevista brindada al dominical Panorama.

Según la fiscal de la Nación, lo único que veía Sánchez “eran las licencias y vacaciones de los fiscales a cargo de Cuellos Blancos, además que la carpeta principal está en la Fiscalía de la Nación que está a mi cargo desde diciembre”.

PUEDES VER: Exviceministra confirma reunión secreta con amigos del presidente

La funcionaria también explicó que la investigación de cuellos blancos tiene diferentes niveles, Fiscalía de la Nación, Fiscalía Suprema, y que, adicionalmente, existe un “equipo especial de cuellos blancos, que ve las investigaciones de jueces de primera instancia y ciudadanos en común”, por lo que, según ella, señalar que se trata de un desmantelamiento no es lo correcto.

Por eso, considera que las acusaciones en su contra se dan debido a descontentos por la remoción de un par de trabajadores, como es el caso del exfiscal Víctor Cubas Villanueva, quien “ya desempeñaba un cargo administrativo dentro de la institución”, y que, al momento de revisar unas unidades a cargo del exfiscal encontró que “no había un orden ni una estrategia”.

“No por dar por concluido su contrato se van a ver afectadas las investigaciones”, precisó la magistrada quien recordó a Cubas Villanueva que en vez de afectar lo que se realiza es una “corrección de competencias y un orden para que haya celeridad en la investigación. ¿Cuántos años han pasado y no tenemos investigaciones finalizadas?”

Los cuestionamientos por la remoción de la fiscal Revilla

Benavides también respondió ante las críticas hechas a raíz de la renuncia de la fiscal superior Bersabeth Revilla, magistrada que veía las investigaciones en contra de Emma Benavides, hermana de la Fiscal de la Nación.

La funcionaria dijo que el que haya salido la fiscal Revilla del caso que investiga a su hermana no genera un conflicto de intereses. “Yo no veo personas porque además (...) en un despacho fiscal está el titular, están los fiscales adjuntos supremos, están los fiscales superiores, están fiscales provinciales, el trabajo es en equipo. Cuando un fiscal sale de un despacho, las investigaciones no se paralizan, continúan y además que dentro de ese despacho continúa el fiscal adjunto supremo que concurre a las audiencias, el doctor Alcides Chinchay.”

Además, aseveró que la investigación de su hermana está en una etapa preparatoria, “donde la decisión final no es del fiscal, si no es de un juez”.