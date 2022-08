Hugo Espino: “Yenifer Paredes me dijo que Rudbel Oblitas podía acelerar el financiamiento en el MTC”

Hugo Espino, quien salió en libertad este viernes tras 10 días de detención preliminar, brindó declaración en la que implica a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes. Según las afirmaciones del empresario, que difundió Latina, la hermana de la primera dama le hizo saber que Rudbel Oblitas Paredes, sobrino de Lilia Paredes, “tenía llegada” en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Antes de viajar a Chachapoyas, Yennifer Paredes me llamó por teléfono para reunirnos en la casa ubicada en la avenida Las Tortugas 375, tercer piso (..) Ahí conversé con Yennifer Paredes, quien me comentó que su hermano David Paredes estaba interesado en ejecutar obras, a lo que yo le respondí que sí hay obras, se pueden trabajar los expedientes”, dijo Espino Lucana.

“Luego de eso conversé con Rudbel Oblitas Paredes, y le dije que iba a elaborar el expediente de mejoramiento y de la transitabilidad de la localidad de Colcabamba. Le mencioné esto a Rudbel porque ya había conversado con Nenil Medina y con Carlos Cabrerasobre mi participación para elaborar el expediente. Yennifer me dijo que él podía acelerar el financiamiento en el Ministerio de Transportes, es decir, Yennifer Paredes sabía que Rudbel Oblitas tenía llegada en ese ministerio”, agregó.

El empresario reveló que Oblitas Paredes aceptó el trato y que el familiar del mandatario “iba a invertir para el expediente”.

“Luego ya veríamos con qué empresa participar en la obra, pidiéndome que le alcanzara una cuenta para que deposite el dinero acordado, que en ese momento ascendía a la suma de S/ 50.000 (..) a lo que yo le envié la cuenta del BCP de mi hermana (Anggi Espino Lucana)”, confesó.

El representante de JJM Espino precisó que en la primera semana de octubre de 2021, el sobrino de Lilia Paredes le envió una captura con el voucher que certificaba el depósito de 20.000 soles que hizo Walter Paredes Navarro, hermano de la primera dama, a la cuenta de Anggi Espino.

“Como no era el monto acordado, lo llamé para reclamarle por qué no depositó los S/50.000 contestándome que luego iba a depositar la diferencia, lo cual nunca hizo”, apuntó.

Finalmente, Latina reveló que Hugo Espino dijo que Rudbel Oblitas le solicitó una cuenta que no era de su propiedad para realizar la transferencia. “Es decir, esos 20 mil soles son de David Paredes Navarro, ya que David me dijo que era su dinero a través de una llamada que él me hizo para avisarme que sí había hecho el depósito”, señaló.