Piden prisión preventiva para Yenifer Paredes y alcalde de Anguía

La cuñada del presidente de la República, Yenifer Paredes Navarro, y el alcalde de la localidad de Anguía en Cajamarca, José Ninel Medina Guerrero, enfrentan un pedido de 36 meses de prisión preventiva, tras permanecer 10 días con detención preliminar.

El fiscal Hans Aguirre, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, formuló este pedido ante el juez de investigación preparatoria de la Corte Penal Nacional, Raúl Justiniano Romero, anunció el fiscal superior adjunto James Reátegui.

Colaboración eficaz

En paralelo, fueron puestos en libertad los hermanos y empresarios Hugo y Anggie Espino Lucana. Ambos se acogieron al procedimiento de colaboración eficaz y, según trascendió, entregaron diversa información sobre el pago de sobornos en la Municipalidad de Anguía.

Empresaria. Anggie Espino recuperó su libertad. Foto: difusión

Hugo Espino declaró que pagó sobornos hasta por 100 mil soles al alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, para acceder a contratos para obras de saneamiento en diversas comunidades de ese distrito cajamarquino.

PUEDES VER: Estas son las investigaciones de La República que ponen en jaque a la familia presidencial

Los Espino han detallado los números de cuentas bancarias a las que se realizaron los pagos ilícitos y las fechas y lugares de los reuniones con el alcalde Medina para los acuerdos y la entrega del dinero en efectivo.

Esas fechas son próximas a las visitas que Medina realizó a Palacio de Gobierno y al momento en que se aprobó la ampliación de presupuesto para dichas obras.

La empresa JJM Espino & Construcción, que dirige Hugo Espino, ganó una licitación por 3,8 millones de soles para la remodelación de un colegio en la provincia de Cajatambo, en Lima.

Alcalde. José Medina habría recibido sobornos por contratos. Foto: difusión

En tanto, la empresa que se encuentra registrada a nombre de su hermana Anggie Espino, Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C., se adjudicó contratos por 2,1 millones de soles para diversas obras de infraestructura en los distritos cajamarquinos de Anguía, Chadín y José Sabogal.

PUEDES VER: Hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana salen en libertad por acogerse a la colaboración eficaz

Si bien esta empresa esta a nombre de Anggie Espino, su hermano Hugo admitió que es él quien se encarga de su funcionamiento y operatividad.

La declaración de Espino también compromete a Walter y David Paredes, hermanos de la primera dama de la Nación, Lilia Paredes, en las negociaciones ilícitas con el alcalde y presuntas inversiones para acceder a los contratos de obras públicas.

Las declaraciones de los hermanos Espino refuerza la hipótesis de la Fiscalía de que en el entorno y con conocimiento del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, actúo una organización criminal que buscó obtener beneficios en contratos con el Estado.

Audiencia

El fiscal superior adjunto James Reátegui informó que se había formalizado investigación preparatoria y pedido 36 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes y José Medina, durante la audiencia de apelación a la detención preliminar.

Audiencia. Sala de Apelaciones desistió de revisar la orden de detención preliminar. Foto: difusión

Después de varias horas de debate, la Segunda Sala Penal de Apelaciones rechazó la apelación al considerar que ya no tenía sentido revisar la decisión del juez Raúl Justiniano Romero, al haberse presentado la solicitud de prisión preventiva.

En la audiencia, desde la dependencia policial donde se encuentran detenidos, participaron Yenifer Paredes y José Medina. “En mi defensa, tengo que decir que desde un inicio que se me ha hecho saber de este caso he estado colaborando con la justicia, he acudido a la Fiscalía, he acudido al Congreso y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones”, afirmó Paredes.

Anotó que en los 10 días que ha estado detenida solo la han interrogado cuatro veces y que se encuentra mal de salud por el covid. El tribunal dispuso que sea evaluada por un médico y el resultado sea comunicado al Juzgado de Investigación Preparatoria.

De acuerdo con la norma procesal, la detención se prolonga hasta que el juez realice la audiencia y decida si acoge o rechaza la solicitud de prisión preventiva.

El juez Johnny Gómez Balboa, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, programó iniciar la audiencia este domingo 21 de agosto, a partir de las 4:00 de la tarde, a fin de escuchar la posición de la Fiscalía y la defensa de los investigados.

Las ampliación de investigación preparatoria incluye a ocho personas, entre ellas Yenifer Paredes, José Medina, Hugo Espino, Anggie Espino y, según trascendió, los cuñados del presidente Walter y David Paredes, entre otros.

Familia presidencial

A todos los investigados se les atribuye delitos de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos cometidos como en organización criminal, en calidad de autores o cómplices.

Por el momento, la Fiscalía descartó pedir prisión preventiva para los cuñados del presidente y la primera dama de la Nación, Lilia Paredes, aunque, trascendió, el tema sigue en evaluación.

En la tarde, el presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que la Fiscalía podría pedir impedimento de salida del país para su esposa y anunció que ella presentará su pasaporte para dejar en claro que no tiene intención de fugar del país y que colaborará con las investigaciones.

Pasaporte. Lilia Paredes entregará pasaporte a Fiscalía. Foto: difusión

En tanto, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley rechazó el recurso de la defensa del presidente Pedro Castillo que cuestionó la declaración del exministro Mariano Gonzalez.

Checkley concluyó que la Fiscalía sí puede interrogar a un testigo en la fase de indagación preliminar sin la participación de la defensa del investigado, pues se trata de recoger información para decidir si hay o no motivo para iniciar una investigación.

Luego, al desarrollarse la investigación, la defensa podrá contrainterrogar al testigo, lo que asegura el derecho de defensa.

Hugo Espino revela rol de Yenifer y sus hermanos

Antes de viajar a Chachapoyas, Yenifer Paredes me llamó por teléfono para reunirnos en la casa ubicada en la av. Las Tortugas 375 tercer piso. Ahí conversé con Yenifer Paredes, quien me comentó que su hermano David Paredes estaba interesado en ejecutar obras, a lo que yo le respondí que si hay obras, se pueden trabajar los expedientes.

PUEDES VER: Diligencia en Palacio se retrasó adrede para evitar detención de Yenifer Paredes

Luego de eso, conversé con Rubdel Oblitas Paredes y le dije que iba a elaborar el expediente del mejoramiento y de la transitabilidad de la localidad de Colcabamba. Le mencioné eso a Rubdel porque ya había conversado con Nenil Medina y con Carlos Cabrera y mi participación en la elaboración del expediente. Yenifer me dijo que él podía acelerar el financiamiento en el Ministerio de Transportes. Es decir, Yenifer sabía que Rubdel Oblitas tenía llegada en ese ministerio.

Rudbel Oblitas me aceptó el trato, diciéndome que iba a invertir para el expediente, y que luego ya veríamos con qué empresa participar en la obra, pidiéndome que le alcanzara una cuenta para que deposite el dinero acordado, que en ese momento ascendía a la suma de S/50.000 (..) a lo que yo le envié la cuenta del BCP de mi hermana.

Colaborador. Hugo Espino admitió pago de sobornos. Foto: difusión

En la primera semana de octubre, Rudbel Oblitas Paredes me mandó un pantallazo con el voucher del depósito que realizó Walter Paredes Navarro a la cuenta de mi hermana con S/20.000. Como no era el monto acordado, lo llamé para reclamarle por qué no depositó los S/50.000 contestándome que luego iba a depositar la diferencia, lo cual nunca hizo.

Esta situación me la pidió Rubdel Oblitas Paredes Es decir, me pidió que le mande una cuenta que no era mía. Es decir, esos 20 mil soles son de David Paredes Navarro, ya que David me dijo que ese era su dinero a través de una llamada que él me hizo para avisarme que sí hizo el depósito.