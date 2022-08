Bruno Pacheco habría entregado apuntes del presidente Pedro Castillo para los ascensos en FF. AA. y PNP

El ex secretario presidencial Bruno Pacheco presentó ante el Equipo Especial los apuntes de puño y letra (con tinta azul) que realizó el jefe de Estado, Pedro Castillo, en “post-it fucsias” respecto a los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, informó el programa de “Panorama”.

La investigación detalla que el colaborador relató que, en un viaje que realizó Pedro Castillo a la región de Cajamarca, el mandatario se encontró con su amigo Augusto Bocanegra Gálvez, quien le hablo y recomendó a su hijo.

Tras mantener un breve diálogo, el máximo representante del Perú cogió las notas adhesivas y escribió lo siguiente: “ Coronel Marco Marin/Casa Militar debe ser relevado por coronel Ejército peruano/Bocanegra ”.

Pacheco contó, además, que la orden se ejecutó y el coronel Ciro Bocanegra fue asignado a la Casa Militar de Palacio de Gobierno, el 14 de setiembre de 2021, cuando no correspondía cambios en la entidad.

El programa también reveló que, en la actualidad, el coronel Ciro Bocanegra Loayza, desde que se incorporó (14 de septiembre de 2021) hasta la fecha, viene desempeñándose como integrante del gabinete de asesores de la Presidencia de la República y no depende jerárquicamente de dicho sector, según la resolución emitida por Miguel Alberto Herrera Céspedes, jefe de la Casa Militar.

Ascenso en PNP

De igual manera, el ex secretario presidencial entregó al Equipo Especial otro apunte de Pedro Castillo que indica que el general PNP Juan Olivera García pase como director de la Escuela de la Policía Nacional.

Sobre ello, Olivera, quien fue invitado al retiro en julio de este año, señaló que recibió la llamada de Pacheco, pero que no aceptó el cargo que le propuso cuando lo invitó a Palacio de Gobierno.

“El 7 de octubre, me hacen llamar a Palacio. Yo no fui porque yo quise, me hicieron llamar. Personalmente me anoté. Ahí el que quería hablar conmigo era ese señor Bruno Pacheco, a quien yo no lo conocía. Me pregunta si es que yo quería ir a trabajar a la Escuela de la PNP, ser director, y yo le contesté al señor que no es correcto que yo vaya a trabajar, porque allá hay un general”, expuso Olivera en declaraciones a “Panorama”.

El ex hombre de confianza de Pedro Castillo argumenta además en su colaboración que fueron 30.000 dólares que no quiso recibir por los ascensos. Según dijo: “Por miedo, pues ya había explotado el escándalo público de los ascensos. Esperaba que sea el presidente quien dé ese dinero y no la escolta, eso daría más confianza de que no pasaba nada”.