Policía inicia la búsqueda del congresista Wilmar Elera, quien se encuentra no habido

La Policía Nacional del Perú inició la búsqueda y captura del congresista Wilmar Elera (Somos Perú), quien fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de colusión agravada. Desde la región de Piura, el jefe de la I Macro Región Policial, general Edward Espinoza López, indicó —en declaraciones para La República— que la Policía Judicial procedió con ejecutar la disposición del Poder Judicial; sin embargo, hasta la fecha, se encuentra “no habido”.

“Conforme a ley, nosotros procedemos a ejecutar la disposición del Poder Judicial de búsqueda y orden de captura del congresista. La Policía Judicial, que forma parte de la División de Investigación Criminal (Divincri), ya se apersonó a los posibles lugares donde estuviera el congresista, sin resultado hasta el momento”, dijo el alto funcionario.

El general de Piura, Edward Espinoza, señaló que la Policía Judicial inició la búsqueda del parlamentario. Foto: PNP

Desde la capital, según fuentes consultadas por este diario, el efectivo policial encargado de la seguridad personal del congresista Wilmar Elera se presentó al edificio donde funciona la oficina del parlamentario con la finalidad de consultar la agenda del día y fue atendido por su asesor de apellido Galván, quien le manifestó que el legislador no iba a requerir los servicios de resguardo.

El mismo hecho fue reportado hoy, viernes 12, por lo que la Dirección de Seguridad del Estado le suspendió la seguridad debido a la notificación de la orden de captura.

La orden de búsqueda y captura contra el legislador Wilmar Elera. Foto: difusión

Asimismo, desde la Oficialía Mayor del Congreso, informaron a este medio que el congresista solicitó licencia por un periodo de 15 días desde que renunció a la tercera vicepresidencia del Parlamento.

“Ayer, el congresista no estuvo en la votación del tercer vicepresidente del Congreso porque solicitó licencia por un plazo de 15 días. En la actualidad, ya no hay inmunidad parlamentaria; es decir, quien asume sus funciones sería el accesitario, pese a que él no deja de ser congresista”, indicó el oficial mayor, Hugo Rovira.

El último jueves, el juez del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Ronald Soto Cortez, ordenó la ubicación y captura de Wilmar Elera por su actuación irregular en la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Pacaipampa”.

Al respecto, la abogada penalista Liliana Coronado señaló que, desde que se emite la sentencia, el representante legal de la otra parte tiene conocimiento de la lectura, por lo que la ubicación y captura debería ser inmediata.