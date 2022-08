Abogado de Yenifer Paredes afirma desconocer su paradero

José Dionicio Quesnay, abogado de Yenifer Paredes, confirmó —en declaraciones para La República—que desconoce el paradero de su patrocinada, esto luego de que el Equipo Especial, realizara una intervención en Palacio de Gobierno, el último martes, en el marco de la investigación por las adjudicaciones en la municipalidad de Anguía.

“ Desconozco por ahora su paradero. Ella vive en Cajamarca, según le ha hecho saber a la Fiscalía ”, dijo el abogado José Quesnay, quien destacó, además, que “la Fiscalía ha solicitado una medida de detención preliminar, pero que las acciones se ejecutan sin su mínimo conocimiento”.

Sobre ello, el letrado consideró que las diligencias de la Fiscalía se debe a un tema político. “Vamos a enfrentar un tema político. No se debe administrar justicia a cualquier costo. Ella (Yenifer Paredes) no conocía sobre esta medida ”, afirmó.

Fuentes confiables a La República mencionaron que la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, brindó hasta tres direcciones distintas de su domicilio: una ubicada en un caserío de Chota, en Cajamarca; otra localizada en la urbanización Cerros de Villa, Chorrillos; y por último, la zona residencial de Palacio de Gobierno, en Cercado de Lima.

Tanto la Fiscalía como el equipo de la DIVIAC (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad) tuvieron la certeza de hallarla en la casa al interior de Palacio, no obstante, no se pudo encontrar a la cuñada del jefe de Estado dado que también el personal del Ejecutivo no permitió el ingreso del personal fiscal y policial por más de una hora. Por el momento, Paredes se encuentra inubicable.

El Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) solicitó desde la semana pasada que se dicten 15 días detención contra los investigados, sin embargo el magistrado Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, solo dictó 10 días en su resolución.

En esa línea, el juez en mención rechazó el levantamiento de las comunicaciones contra Yenifer Paredes, alcalde de Anguía y los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana.

Estructura orgánica

La hipótesis que maneja la Fiscalía es que Pedro Castillo lideraría una organización criminal integrada por el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, Yenifer Paredes y la primera dama Lilia Paredes a fin de favorecer a los empresarios Hugo y Anggi Espino a través de la modalidad “licitaciones públicas fraudulentas” con el Estado.