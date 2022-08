Beder Camacho descarta acogerse a colaboración eficaz: Significaría que he cometido un delito

El subsecretario de Palacio de Gobierno Beder Camacho adelantó que no tiene pensado acogerse a la colaboración eficaz, luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación preliminar en su contra por presuntamente haber apoyado a mantener en condición de prófugo a Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial, por orden del jefe de Estado.

“Es falso lo que se ha vertido sobre la colaboración eficaz. Ser ello significa aceptar un delito, y yo no he cometido ningún delito, entonces no tengo miedo a lo que puedan decir en este proceso y estoy prestando mi declaración las veces que crea conveniente. Voy a asistir las veces que me cite la Fiscalía para este caso”, declaró a “Punto final”.

En esta línea, Camacho insistió en que no tuvo contacto con Pacheco mientras este estuvo en condición de prófugo de la justicia, menos que lo haya escondido por orden del presidente Pedro Castillo: “En ese aspecto no hay la carpeta fiscal. Yo ya estoy en un proceso de investigación en el cual yo ya me presenté ante el Ministerio Público y no puedo declarar. Solamente puedo decir que soy inocente y con eso estoy respondiendo muchas cosas”.

Beder Camacho bajo la lupa del Ministerio Público

A inicios de agosto, el Ministerio Público decidió incluir a Beder Camacho, subsecretario general de Palacio de Gobierno, en la investigación que se le sigue al presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito contra la administración de justicia-encubrimiento personal tras la salida de Mariano González del Ministerio del Interior (Mininter).

A través de un anuncio por redes sociales, la Fiscalía de la Nación señaló que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso ampliar la investigación preliminar a Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal e incorporar en el mismo a Eder Camacho y a Eder Vitón, asesor técnico del gabinete técnico de presidencia.