Bruno Pacheco habría revelado cobros de US$ 20.000 para ascensos en PNP y US$ 50.000 en FF. AA.

El exsecretario presidencial Bruno Pacheco habría indicado que, desde Palacio de Gobierno, se manejaban los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Sobre ello, señaló que Luis Tarrillo Gálvez, escolta del presidente Pedro Castillo, fue uno de los artífices y el encargado de cumplir los objetivos por indicaciones del mandatario, él mismo que recibió la suma de US$ 20.000 por cada ascenso.

Así lo reveló el programa “Cuarto poder”, que difundió la colaboración de Bruno Pacheco con la justicia. Él señala, además, que para las Fuerzas Armadas el cobro para ascender se establecía entre US$ 40.000 y US$ 50.000; sin embargo, el escolta del jefe de Estado le indicó que el monto se mantenía en US$ 20.000.

“En el caso de los ascensos policiales, el señor Jorge Tarrillo Gálvez, por encargo del presidente Pedro Castillo, entregó a Bruno Pacheco la lista de cinco nombres de los policías que solicitó para ascenso. Luego de ello, me enteré de que Jorge Tarrillo cobraba 20.000 dólares para ser entregados al presidente, en consecuencia de haber ascendido a dichos policías”, relata el colaborador.

En esa línea añade: “Tengo conocimiento que Pacheco le increpó a Tarrillo, que se lo estaba llevando ‘todito’, porque escuché comentarios que le estaban pagando además 40.000 y 50.000 dólares, respondiendo que el pago era US$ 20.000 y que este era entregado directamente al presidente Pedro Castillo”.

Pacheco argumenta que —tras reclamarle a Tarrillo— por la ‘repartija’ en las cobranzas de los ascensos, este le dio una suma de US$ 40.000 en una bolsa; no obstante, el dinero fue devuelto debido a que ya había una denuncia sobre el caso.

“Al día siguiente de la entrega de la lista, Jorge Tarrillo le entregó a Bruno Pacheco una bolsa de dinero diciéndole que había 40.000 dólares, lo cual se lo devolvió y le dijo que no le entregara el dinero porque, en aquel momento, ya estaba la denuncia de los ascensos militares y pensó que lo querían comprometer”, difundió el programa “Cuarto poder”.