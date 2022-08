Juan Silva solo tiene información sobre funcionarios del MTC

El prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, personaje clave en las investigaciones por presunta corrupción contra el mandatario Pedro Castillo, cuando eventualmente se entregue a las autoridades solo ofrecerá información sobre funcionarios de su sector y no respecto a su amigo, el jefe del Estado.

El propio abogado de Juan Silva, Alfredo Yalán Ramírez, aclaró que su patrocinado no ha prometido a nadie información sobre presuntos actos ilícitos atribuidos a Pedro Castillo, porque niega tener conocimiento de este tipo de hechos.

“Hasta el momento, Juan Silva no me ha indicado si (cuenta con información) contra el presidente Pedro Castillo. Pero sí me aseguró que tiene pruebas contra varios funcionarios de su sector (el Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Tiene abundante medios de pruebas que entregará en su momento a la Fiscalía”, señaló Alfredo Yalán a La República.

De acuerdo con la versión del defensor del extitular del MTC, este no se ha evadido y ratifica que está dispuesto a entregarse a las autoridades que lo buscan.

“No se ha fugado del país, está aquí, pero con una salud muy deteriorada por su situación legal, aunque dispuesto a colaborar con la justicia”, dijo Yalán.

El exministro Juan Silva ha solicitado a la Fiscalía de la Nación que, antes de entregarse, se practique un peritaje al proceso de licitación de la obra Puente Tarata III, para determinar si existieron o no irregularidades.

Según la teoría de la defensa de Silva, la licitación fue fraudulenta, no se consumó, así se haya otorgado la buena pro, porque la firma de uno de los miembros del comité fue falsificada. Entonces, no hay delitos atribuibles a Juan Silva.

Pero si el resultado del peritaje determina que no existieron irregularidades en el proceso de licitación, sí se le imputaría responsabilidad de Silva, de acuerdo con su propio abogado Alfredo Yalán.

“Juan Silva ha solicitado un peritaje de toda la licitación, y si se demuestra que todo ha sido correcto, entonces podemos decir que el exministro habría cometido delito. ¿Cuál sería el delito? Corrupción agravada. Pero si se demuestra que la licitación ha sido un fraude, el ministro no habría cometido ningún delito. Así haya querido hacerlo, el delito era imposible”, arguyó Alfredo Yalán.

Sin embargo, el 12 de febrero de este año, la Contraloría General de la República emitió un informe sobre una auditoría que había practicado al proceso de licitación de Puente Tarata III. La entidad reportó el hallazgo de responsabilidad penal de los miembros del comité de licitación, por haber manipulado el proceso de licitación para favorecer a las empresas que eran parte del consorcio Puente Tarata III.

Un peritaje debería confirmar lo determinado por la auditoría de la Contraloría, que existió fraude en el proceso de licitación para beneficiar al consorcio Puente Tarata III, integrado por las empresas Tableros y Puentes (Tapusa), Termirex y H. B. Estructuras Metálicas.

Precisamente, como parte del proceso de colaboración eficaz, el empresario Zamir Villaverde García entregó a la Fiscalía un audio en el que se registra una conversación entre Juan Silva y Villaverde, quien hizo la grabación. Villaverde le entregó 100.000 soles a Silva a nombre de Tapusa, empresa que forma parte del consorcio Puente Tarata III. El desembolso se produjo después que el consorcio ganara la adjudicación de la obra (22 de octubre del 2021) y poco antes que firmara el contrato (25 de noviembre del 2021).

Ahora el abogado de Silva cuestiona la autenticidad del audio, que confirma que existió corrupción en la licitación de la obra Puente Tarata III.

“No está probado (que sea Silva), porque aún falta corroborar. El audio entregado por Zamir Villaverde no sabemos si es falso o verdadero. Recién el 27 de julio, la Fiscalía ha dispuesto un peritaje fonético para cotejar si es o no la voz del exministro Juan Silva”, alegó Alfredo Yalán.

Para el defensor del prófugo exministro, ni siquiera está probado que Juan Silva recibió 100.000 soles de manos de Villaverde, porque la empresa Tapusa niega haberle encargado dicho pago a Villaverde porque ni si quiera lo conoce.

Sin embargo, Alfredo Yalán reiteró que cualquiera sea el resultado del peritaje, Juan Silva Villegas se entregará a las autoridades.

Defensor. Alfredo Yalán dice que Silva no se irá del país.

Pedirá colaboración eficaz, pero...

El extitular del MTC Juan Silva Villegas solicitará a la Fiscalía de la Nación acogerse a la colaboración eficaz, siempre que el peritaje aplicado al proceso de licitación determine que cometió actos ilícitos durante sus funciones, confirmó su defensor Alfredo Yalán.

El abogado informó que los tres miembros del comité de licitación han declarado ante la Fiscalía que no recibieron instrucciones de Juan Silva para inclinarse a favor del consorcio Puente Tarata III.

Pero la auditoría practicada por la Controlaría reporta que los miembros del comité de licitación urdieron una serie de acciones para que resultara ganador del proceso el consorcio Puente Tarata III.

El dato

Operación fuga. Respecto a un presunto plan de Juan Silva Villegas para abandonar el Perú, Alfredo Yalán manifestó que, según las conversaciones con su patrocinado, lo que más bien buscaría es entregarse. “Silva nunca ha intentado fugar del país, por el contrario, más bien quiere ponerse a derecho”, dijo.