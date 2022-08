Alfredo Yalán: “No tengo información de que Juan Silva haya pensado entregarse en estos días”

Permanece en la clandestinidad. En una entrevista brindada a Canal N, Alfredo Yalán, el abogado del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, descartó que su defendido haya decidido entregarse al equipo liderado por el coronel Harvey Colchado y declararse como colaborador eficaz, tal como se veía afirmando en las últimas horas.

“No es exacta la información. Tampoco tengo conocimiento de que mi cliente (Juan Silva) haya pensado en entregarse en estos días (...) En todo caso, la información es falsa, no se corresponde con la realidad”, señaló el defensor del exministro.

No obstante, Yalán Ramírez indicó que el extitular del MTC tiene toda la voluntad de entregarse. Sin embargo, afirmó que esta acción se daría una vez concluya el peritaje dispuesto por la Fiscalía de la Nación en relación al caso de Puente Tarata III, cuya demora, según la versión brindada por el abogado, habría hecho que Juan Silva no se haya puesto a disposición de las autoridades con anterioridad.

“El día 27 de julio acudí al Ministerio Público pero la fiscal de la Nación con un criterio amplio ha dado 20 días calendario para que los peritos hagan su labor. Ese peritaje ya lo habían negado anteriormente, con el fiscal Pablo Sánchez, por eso la demora de que mi cliente no se ha entregado, porque este peritaje nosotros lo hemos pedido el 20 de mayo (...) Han designado dos personas para el peritaje y una vez que concluya, mi cliente se pone a derecho”.

El abogado negó enfáticamente que personajes ligados al gobierno hayan ayudado en la fuga de su defendido, tal como había aseverado un colaborador eficaz, además de descartar una presunta salida al extranjero por parte de Juan Silva, de quien señaló, se encuentra en una ubicación del territorio nacional.

“Si antes de que nos negaran el peritaje, con el doctor Pablo Sánchez, mi cliente no se ha fugado al extranjero ¿Qué razones habría ahora que no han dado la posibilidad del peritaje para que se fugue? (...) A él (Juan Silva) no lo han contactado (personajes del gobierno). Mi defendido está en el Perú, por motivos de secreto profesional no puedo develar donde”, declaró Yalán.

Yalán Ramírez manifestó que desde hace 20 días no se ha comunicado personalmente con Juan Silva, si bien señaló que ha mantenido contacto constante con la familia del exministro. Asimismo, aseveró que continua al frente de este caso como abogado defensor.