“Desde que Patricia Benavides entró, dijo que iba a sacar a Pedro Castillo”, señala abogado

Emboscada. Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, cuestionó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por ampliar la investigación preliminar a su defendido por el presunto delito de organización criminal en el caso de obstrucción a la justicia tras las declaraciones del exministro del Interior, Mariano González.

En declaraciones a la prensa, el letrado señaló que el Ministerio Público “está viendo cualquier cosa menos el Estado de derecho”. Además, criticó a Patricia Benavides por firmar una hoja en la que se argumenta el pedido basada, de acuerdo a Pachas, en la hoja de un reportaje en el semanario Hildebrandt en sus trece.

“Acá no hay ningún indicio. Desde que entró la fiscal (Patricia Benavides) y juramentó dijo que iba a sacar al presidente de la República (Pedro Castillo) . No hay razón, no hay derecho, no hay nada. En el documento no hay nada que lo ponga como líder de una organización criminal”, declaró el letrado.

PUEDES VER: Las vías para evitar que el presidente Pedro Castillo obstruya a la Fiscalía

Por otro lado, el penalista señaló que dejará constancia al Poder Judicial de unos presuntos “abusos” de parte de la Fiscalía.

Del mismo modo, contó que irá a la Junta Nacional de Justicia a presentar su queja contra Patricia Benavides por remover del cargo a la fiscal a fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal.

“ En ese caso sí hay un encubrimiento personal y es real que la Junta la Nacional de Justicia se pronuncie , que el Congreso se pronuncie. ¿Dónde están los congresistas para que puedan hacer esa acusación?”, acotó.

En otro momento, Eduardo Pachas recalcó que su presencia en la sede del Ministerio Público es para “denunciar una emboscada” que se le estaría haciendo a Pedro Castillo a quien, de acuerdo al abogado, “le están recortando el derecho a la defensa y no están dejando a los abogados ver la carpeta fiscal”.