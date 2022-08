Freddy Díaz se presenta a la Fiscalía y hoy da manifestación

El congresista Freddy Díaz, acusado de violación sexual por una extrabajadora de su despacho, se presentó al Ministerio Público cuatro días después de difundirse el caso, y mañana debe declarar a la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, que investiga el caso. Sobre lo mismo, la Comisión de Ética del Congreso convocó para hoy a una sesión.

Antes de entrar a la sede principal de la Fiscalía, cerca de las 10 de la mañana, Díaz negó que haya violado a la denunciante, en comunicación con Canal N. Lo acompañó su abogada, Kathy Cachay.

“No he sido notificado válidamente, pero ya el día de hoy he hecho entrega también del pasaporte. Estoy aquí en la Fiscalía poniéndome a disposición”, dijo a la prensa al salir, dos horas después, buscando justificar por qué no fue antes.

“(Mi inocencia) es lo que vamos a probar en el proceso de investigación”, añadió Díaz.

El despacho de la fiscal Ávalos informó que dispuso su declaración para este miércoles.

Antes de su ingreso a a la Fiscalía, alrededor de las 10.00 a. m., Díaz negó haber violado a la denunciante. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República

En el Congreso

La Comisión de Ética debe tratar hoy la denuncia contra Díaz. Hizo una convocatoria urgente para sesionar desde las 10 y 30 de la mañana.

La denunciante expresó su indignación y temor, en comunicación con la emisora ATV.