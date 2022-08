Exsecretaria de Keiko Fujimori no será acusada por obstrucción a la justicia

El fiscal José Domingo Pérez confirmó este lunes, ante el juez Víctor Zúñiga, que su acusación definitiva y subsanada por el caso Cócteles (Odebrecht) no contemplará el delito de obstrucción a la justicia que se le imputó inicialmente a la exsecretaria de Keiko Fujimori en el partido Fuerza Popular, Carmela Paucará Paxi.

Tal como lo anunció Pérez a fines de junio último, dicho delito debía ser retirado. “La Fiscalía consideró ya no incluir a Carmela Paucará en el delito de obstrucción a la justicia. Se formuló acusación por ese delito [en marzo de 2021], pero el soporte fáctico no le alcanzaba para sostener esa imputación (...) En este nuevo requerimiento ya no está en este delito”, dijo hoy Pérez en audiencia.

Dada esta precisión, cabe mencionar que persisten contra Paucará Paxi los delitos de falsa declaración y lavado de activos por haber presentado información falsa al Ministerio Público durante la investigación fiscal y, también, por participar presuntamente en el esquema de lavado de dinero que lideró Keiko Fujimori en sus campañas presidenciales del 2011 y 2016 .

Si bien estaba previsto para este lunes reanudar la revisión del requerimiento del fiscal Pérez con sus correcciones y precisiones, la acusación será evaluada nuevamente desde este miércoles 3 y los días 8 y 10 de agosto la próxima semana.

Esta es la segunda vez que el magistrado Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, ordena a Pérez que cumpla con subsanar aquellos errores de imputación, imprecisiones de fechas o periodos en los cargos presentados desde marzo de 2021 . Ello por los aportes ilícitos de Odebrecht a la campaña presidencial de Fuerza 2011 y el millonario financiamiento a Fuerza Popular en 2016.

Zúñiga llegó a esta conclusión con el fin de evitar desorden y revisar más de un solo documento por el mismo caso.

Desde marzo de 2021, cuando se pidió más de 30 años de cárcel para Keiko Fujimori, Domingo Pérez presentó también diversos elementos y pruebas que ampliaron su acusación. Primero el 28 de setiembre del mismo año, y luego lo hizo el 27 de octubre, dejando fuera de su acusación a Marisol Vallez Chong (esposa del excongresista Rolando Reátegui) y Rafael del Castillo Reátegui (involucrado en falsos aportes a la campaña de Fuerza 2011).