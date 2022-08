Omar Candia: defensa de exfuncionario implicado en caso de cámaras de seguridad pide revocar sentencia

La audiencia inició con ánimos caldeados luego de que Pablo Talavera, abogado defensor de Omar Candia, sostuvo que el fiscal superior Carlos Herrera vulneró los principios de la verdad al acusarlo de querer desacreditar y modificar un indicio.

Por su parte, Herrera se disculpó al respecto. “No tenemos ningún problema en señalar que hubo un error”, mencionó.

La Fiscalía Superior presentó los cargos que se le imputan a Juan Jesús Lipe Lizárraga, quien se desempeñó como subgerente de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre e intervino directamente en el proceso de contratación para el proyecto.

Lipe Lizárraga fue condenado por ser autor del delito de colusión simple. La Fiscalía manifestó que la primera imputación es que este no observó el valor presupuestal del proyecto y no consignó las consultas o errores que se encontraron en las bases.

Además, se le acusó de dar un puntaje que no correspondía a la empresa que prestó el servicio, tanto en la propuesta técnica como económica, además de realizar con celeridad el proceso y las cotizaciones.

Asimismo, el fiscal sostuvo que si bien es cierto ha quedado establecido que el proceso es por bienes, el acusado tuvo conocimiento que en un principio era por obras y, aun así, no efectuó ninguna observación.

“Se coludió con Sandro Martínez Sardón para ayudar a José Luis Ríos Sánchez, por lo tanto, es responsable y pido que se confirme la sentencia”, dijo el representante del Ministerio Público.

En tanto, Mauro Pari Taboada, el abogado del acusado, aseguró que el perjuicio se causó en la etapa de ejecución, pero no en el proceso. Apuntó que los indicios no son una prueba suficiente porque no están plenamente probados y solicitó que se revoque la sentencia.

La sesión se reanudará el próximo lunes 8 de agosto a las 2.30 p. m.