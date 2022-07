Colaboración de Juan Silva depende de peritaje en caso Puente Tarata III

La defensa del prófugo exministro Juan Silva anunció la posibilidad de acogerse a la colaboración eficaz en el transcurso de la semana, por el caso del Puente Tarata III, que costó alrededor de S/232 millones al Estado, en la región San Martín.

Su abogado, Luis Alfredo Yalán, manifestó en conversación con este diario que, aunque la entrega de Silva es inminente, la colaboración depende del resultado que dicte la pericia contable-financiera sobre el referido proyecto y que debe salir en un plazo máximo de 20 días. “Si el resultado del peritaje demuestra que no hubo irregularidades, que todo fue legal y el Comité de Licitación no ha fallado, el señor Silva tendría que someterse a colaboración eficaz porque habría cometido delito. Pero si se demuestra que la licitación fue un fraude por el actuar del Comité, no podría hacerlo”, sostuvo.

La defensa del exministro de Transportes alega que hubo una concertación entre los miembros del Comité de Licitación de la obra (integrado por Edgar Vargas, Víctor Valdivia y Miguel Espinoza) y el OSCE. “Los integrantes del Comité estaban coludidos desde la ampliación de las bases hasta la calificación de oferta”, aseguró.

No obstante, la Fiscalía maneja la hipótesis de que tanto Silva como dichos miembros pertenecieron a una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo para beneficiar a empresarios y familiares desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, infiltrándose en Provías Nacional y Provías Descentralizado.

La colaboración eficaz depende en este sentido de lo que arroje el peritaje que ha dispuesto el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público. El primer acercamiento que tuvo Silva a través de su defensa con la Fiscalía fue el último 27 de julio. Allí el abogado conversó con el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz. “Le indiqué que mi cliente se pondrá a derecho una vez salga la pericia, es un derecho que tiene para llegar a la verdad. Si se demuestra que ha venido mintiendo, se someterá a colaboración eficaz porque cometió delito”, señala.

Acorde con lo señalado por el abogado de Silva, el pasado 27 de mayo, este le pidió al entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez que se hiciera una pericia sobre el proyecto Tarata III. “Si hubiese aceptado hacer la pericia, el señor Juan Silva se hubiera puesto a derecho hace tiempo. No digo que el señor Silva sea inocente o un angelito, sino que se demuestren las irregularidades, que la licitación nació muerta y mi cliente no pudo cometer delito por el propio actuar del Comité de Licitación”, agregó Yalán, quien anunció que denunciaría a Sánchez por presunto encubrimiento.

Juan Silva está prófugo desde comienzos de junio, cuando el juez supremo Juan Checkley Soria autorizó su detención preliminar por el caso Puente Tarata. Al tratarse de un ex alto funcionario, es la propia fiscal de la Nación, Liz Benavides, quien lo investiga mediante el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

De acuerdo con recientes versiones de Bruno Pacheco, quien se entregó el sábado 23 de julio a la Fiscalía, este observó en una oportunidad a Juan Silva “entregar dinero” al presidente Castillo para el presunto favorecimiento a determinadas empresas en la adjudicación de obras en el MTC. ❖

Claves del caso y futuras citaciones

El Equipo Especial de Fiscales contra el Poder reunió en julio 7 casos vinculados a Pedro Castillo, incluido el del Puente Tarata III. En el figuran las colaboraciones eficaces de los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde. Juan Silva habría integrado la organización criminal liderada por Castillo para viabilizar obras en el MTC, indica la tesis fiscal.

Este lunes 1 y martes 2 de agosto declararán en la sede de la av. Abancay los miembros del Comité de Licitación del Puente Tarata III y Karelim López. Esta última ampliará su declaración.