Pedro Castillo insiste en el TC recurso contra caso por traición a la patria

El presidente Pedro Castillo Terrones insistirá en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso para archivar la denuncia constitucional que aprobó el Congreso a comienzos de este año para que sea investigado por presunta traición a la patria.

Según un documento al que accedió La República, la Primera Sala Constitucional de Lima notificó ayer que, tras ser rechazado tanto en primera como segunda instancia el hábeas corpus de Castillo que buscaba el mismo fin de archivo en sede judicial, elevaba este hábeas corpus al Tribunal Constitucional para que sea revisado allí el pedido del mandatario .

Ello de acuerdo a la solicitud del abogado de Castillo, Benji Espinoza, quien desde mediados de junio anunció que acudiría al TC si en doble instancia el Poder Judicial le denegaba el pedido para detener el proceso por traición a la patria.

Resolución que eleva al TC hábeas corpus fue notificada ayer a las partes.

Escrito de Castillo cumplió con los requisitos para que sea revisado en el TC.

En abril, el juez Juan Torres Tasso dictó su sentencia descartando que existan agravios contra Castillo por la denuncia en el Congreso. Asimismo, en junio último, la Primera Sala Constitucional de Lima ratificó que “no existiría ninguna amenaza cierta e inminente de infracción de los derechos constitucionales al debido proceso, al principio de legalidad, ni el derecho al defensa conexo con el derecho a la libertad individual”, vulneraciones que alegaba el presidente .

También se aclaró que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso actuó dentro de sus funciones de “control político” para tramitar la denuncia contra Castillo.

Aunque el hábeas corpus fue rechazado en doble instancia por el Poder Judicial, este mismo recurso será revisado por el TC. No se trata de uno nuevo. Lo que sigue es que el TC verifique si se cumplen con los requisitos para ser evaluado el pedido del mandatario y programar una fecha de audiencia pública.

El caso se originó el 28 de enero pasado, cuando en una entrevista que tuvo el jefe de Estado con el periodista Fernando del Rincón para la cadena CNN en Español, mencionó estar en favor de otorgarle salida al mar a Bolivia y añadió que “consultaría al pueblo” sobre el tema.

En audiencias posteriores, la defensa de Castillo ha destacado que “los informes de la Comisión Permanente no han descrito línea por línea la entrevista que tuvo el presidente (con CNN). Es solo un resumen de lo que les conviene y no ponen toda la conversación”, y que el presidente no mencionó la palabra “soberanía” ni afirmó literalmente “entregarle soberanía al mar a Bolivia para que el territorio nacional sea alterado”.