Bruno Pacheco cuenta todo a los fiscales y policías

Luego de entregarse al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco empezó a contar todo lo que sabe sobre el entorno del presidente Pedro Castillo Terrones, a los fiscales y policías a cargo de las investigaciones en su contra.

De acuerdo con fuentes consultadas por La República, el exsecretario de la Presidencia, hasta el martes a las 5:00 p.m., no se había acogido a colaboración eficaz.

La posibilidad de ser colaborador eficaz es un tema que está evaluando con su nuevo abogado, César Nakazaki. Este jurista es también el defensor de Karelim López, la lobista que involucró a Bruno Pacheco en el caso Puente Tarata III.

En virtud de la colaboración eficaz de López, bajo la asesoría de Nakazaki, el 28 de marzo de este año, el juez Manuel Chuyo ordenó la detención de Bruno Pacheco.

El sábado último, este mismo abogado sustentó ante el juez Chuyo que cambie la orden de prisión preventiva por arresto domiciliario. Este pedido fue respaldado por la Fiscalía, que ya tramitaba su entrega.

Ese mismo sábado, el juez Chuyo ofició a la Policía levantar las órdenes de búsqueda, ubicación y captura de Pacheco. Horas después, el ex hombre de confianza del presidente Castillo se entregó a la Fiscalía.

‘Los Niños’

De acuerdo con las fuentes, Pacheco ha estado entregando diversa información a los policías y fiscales desde el domingo. Aunque un interrogatorio formal recién se habría podido realizar este martes.

“Estoy aquí para aclarar todo, contestaré lo que ustedes quieran preguntar”, les dijo a los fiscales y policías que lo recogieron el sábado 23 de julio en Chorrillos.

La información que está entregando es calificada de valiosa por los policías y fiscales, pues les ha permitido perfilar diversos aspectos de las investigaciones al entorno presidencial.

En sus primeras declaraciones habría dicho que el grupo parlamentario conocido como ‘Los Niños’ está integrado por 12 congresistas que coordinan y apoyan al presidente Pedro Castillo.

En enero, Karelim López señaló que ‘Los Niños’ eran seis congresistas de Acción Popular. Ella identificó como integrantes de este grupo a Raúl Doroteo Carbajo (de Ica), Juan Mori Celis (Loreto), Ilich López Ureña (Junín), Jorge Flores Ancachi (Puno), Jhaec Espinoza Vargas (Áncash) y Elvis Vergara Mendoza (Ucayali).

La Fiscalía de la Nación ya abrió una investigación contra ellos. Sin bien lo que ahora diría Pacheco no es contradictorio con lo dicho por López, sí hay una discrepancia notable.

La Fiscalía ha guardado hermetismo sobre los alcances, detalles y nombres revelados por Bruno Pacheco. “Estamos corroborando lo que dice. Es importante que declare, pero lo que diga debe tener algún sustento probatorio para tener valor”, señalan en el Ministerio Público.

La sombra

Cuando a Bruno Pacheco le preguntaron sobre pagos ilícitos que recibió el presidente Castillo, ha respondido que la persona que debe saber eso es un funcionario de seguridad apodado la Sombra.

“Él cuida al presidente día y noche. Siempre está a su lado. Lo acompaña a todos lados. Si hay un cajero, debe ser él”, habría respondido Pacheco.

La Sombra sería el suboficial de la Policía Jorge Tarrillo Gálvez, uno de los escoltas del presidente Castillo en los primeros meses de su gobierno.

Según Pacheco, el presidente tenía conocimiento de que el suboficial Tarrillo y su compañero Nilo Aladino Irigoin Chávez, también escolta, habrían recibido pagos de 10 oficiales de la Policía que buscaban ascender.

Jorge Tarrillo y Nilo Irigoin están en la mira de la Fiscalía desde hace varios meses, por su cercanía y confianza del presidente. Ambos son de Chota, Cajamarca. La hija de Irigoin habría sido contratada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la gestión del prófugo Juan Silva.

De acuerdo con Pacheco, cada oficial que buscó ascender le habría entregado 20.000 dólares a la Sombra. Sin embargo, señala que fueron los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, los que le entregaron la lista de los oficiales que debían ascender.

Pacheco dice que entregó esa lista al entonces comandante general de la PNP, Javier Gallardo, para que se cumpla con los ascensos.

Coincidentemente, en noviembre del 2021, en una diligencia realizada por el fiscal Marco Huamán, se encontraron 20.000 dólares en las oficinas de Bruno Pacheco. Antes de su detención, Pacheco decía que era dinero de sus ahorros.

La fuga

Bruno Pacheco también afirmaría que el subsecretario del Despacho Presidencial, Beder Camacho, lo ayudó a mantenerse escondido por orden del presidente Castillo.

Relató que un grupo de policías lo ayudó a salir escondido de Palacio de Gobierno, tras dictarse la orden de detención en su contra. Pero Pacheco renunció al cargo de secretario general de la Presidencia en noviembre del 2021, y la orden de detención en su contra es de marzo del 2022.

“Tres personas se acercaron y me pusieron una capucha en la cabeza, luego me subieron a una camioneta, pude ver en el piso de la camioneta un chaleco con el logo policial, por lo que deduzco que eran policías. Ellos me llevaron a otro sitio para que me esconda”, indicó.

Primero, dice, estuvo oculto en una casa de Huaral, luego en otros sitios siempre resguardado por gente del Gobierno. Cansado y con problemas de salud, decidió dejar su escondite y entregarse.

Arresto domiciliario

Hoy, Bruno Pacheco está recluido en una casa de seguridad de la Policía, bajo custodia las 24 horas del día. El ex secretario general de la Presidencia padece cáncer, que se habría agravado al tener que ocultarse y por la presión de su situación.

Al entregarse fue evaluado por personal del Instituto de Medicina Legal y su estado de salud es estable.

Los policías y fiscales lo están escuchando y buscan que cuente todo lo que sabe para avanzar en las investigaciones. Al final, podría acogerse a confesión sincera o colaboración eficaz. De lo que ha trascendido, nada parece incriminarlo directamente ni tampoco acusa de manera directa al presidente Pedro Castillo.

Benji Espinoza: Se requiere prueba

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, indicó que la ley procesal penal es muy clara al señalar que no basta la palabra o sindicación. “Se requiere una prueba autónoma y suficiente que confirme lo que dice el colaborador o testigo.

“Para mi gobierno es satisfactorio que el señor Bruno Pacheco se haya puesto a disposición de la justicia. Eso evidencia la falsedad sobre la supuesta protección del Ejecutivo, esperamos que se imponga la verdad”, señaló el presidente Pedro Castillo.

Fiscalía

Equipo. El interrogatorio a Bruno Pacheco está a cargo del fiscal Raúl Martínez por el caso Puente Tarata III y los actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Todo lo relacionado con el presidente Castillo será comunicado a la fiscal de la Nación.