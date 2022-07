Beder Camacho se presenta en la Fiscalía para declarar ante acusaciones de Bruno Pacheco

El subsecretario general del Palacio de Gobierno, Beder Camacho, se presentó este martes 26 de julio ante la Fiscalía de la Nación para brindar su testimonio tras las acusaciones emitidas por Bruno Pacheco en las que señalaba al funcionario como presunto facilitador de su escape. Ante ello, Camacho afirmó esta mañana que colaboraría con la justicia.

Camacho llegó a la sede del Ministerio Público la tarde del martes acompañado de su abogado con el objetivo de mostrar su disposición ante las investigaciones realizadas por la fiscal a cargo del caso, Marita Barreto. El funcionario negó haber tenido relación alguna con el escape de Bruno Pacheco y aseguró que la única relación que mantenía con el investigado era la profesional.

“En estos momentos tengo el cargo de subsecretario general y sigo funcional. He venido a presentar mi escrito de apersonamiento con mi señor abogado, estamos presentándonos antes de (que se inicie alguna acción de la Fiscalía), vinimos a decirle a la fiscal, a la doctora Marita Barreto, que estamos aptos a cualquier interrogatorio que deseen”, señaló Camacho a las afueras del Ministerio Público.

El funcionario negó conocer al exsecretario de Palacio. “No soy amigo del señor Pacheco”, señaló y le restó importancia a las acusaciones hechas contra su persona. Además, aseveró que cuando se apersonó a la Fiscalía, no encontró investigación alguna interpuesta en su contra; sin embargo, declaró su disponibilidad en caso exista alguna petición por parte de la justicia.

Por otro lado, señaló que no albergaba vínculo alguno con el exsecretario general del Palacio, al decir: “no tengo ningún vínculo, no tengo ninguna relación, no tengo miedo a que se haga alguna investigación, es por eso que estoy acá.

Además, descartó tener intenciones de huir de la justicia. “No tengo pasaporte, con eso te digo todo, si quisiera fugarme, no estuviese acá, yo vengo a ponerme derecho porque no he cometido ningún delito, se fugan los que han cometido delitos y le tienen miedo a la justicia”, aseveró Camacho.

Niega preferencia de Castillo hacia él como viceministro de Orden Interno

Por otro lado, Camacho negó haber tenido conocimiento de que el presidente Pedro Castillo había intentado postularlo para el puesto de viceministro de Orden Interno en el Mininter.

“Yo soy un profesional, igual que el señor Mariano González y como él muchos, que podemos asumir cualquier cargo, pero yo no tenía conocimiento, el señor presidente nunca me dijo eso”, dijo el funcionario.