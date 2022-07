Elecciones 2022: Molina de Avanza País y Flores del Partido Morado apelan ante el Poder Judicial

Los candidatos Guillermo Flores (Partido Morado) y Luis Molina (Avanza País) decidieron acudir al Poder Judicial a presentar un recurso de amparo para que se deje sin efecto la resolución del ente electoral que los deja fuera de los comicios municipales y regionales del 2 de octubre próximo. Ambos pretendían llegar a la alcaldía de Lima metropolitana.

El Partido Morado ya presentó una acción de amparo contra el JNE. Esta agrupación política alega que cumplió con el procedimiento y el plazo para reemplazar a una candidata a regidora que renunció a su lista.

“Aplicamos el inciso C del artículo 47 del reglamento para las elecciones regionales y municipales, que permite a la organización política realizar el reemplazo dentro de la norma vigente”, mencionó el personero legal, Jarek Tello.

PUEDES VER: Candidatos a la municipalidad de Cusco son excluidos por omitir sentencias

La demanda de amparo será vista por el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima. Los Morados señalan que esperan que los jueces hagan primar la Constitución y la correcta interpretación de la ley electoral en su caso.

Por su parte, Luis Molina dijo que su separación de la contienda electoral lo ha sorprendido porque se trata de solo un formulismo.

“La norma electoral dice que el candidato debe presentar cierta documentación, como no tener deuda de reparación civil. Ese documento tenía que ser firmado digitalmente por el personero y no se hizo. Es un formulismo que el jurado ha confundido con un documento, y no es así”, afirmó Molina.

Manifestó que solicitará la resolución que lo excluye para luego interponer la demanda de amparo.

“Una firma digital no es un documento. Para el JEE no solo lo es, sino que es su único fundamento para haberme excluido”, insistió. Agregó que presentará una acción de amparo ante el Poder Judicial a efecto de que esa norma reglamentaria sea evaluada y analizada su constitucionalidad y legalidad, “de manera que no se repita en las próximas elecciones”.

Casos en provincias

Mientras tanto en Arequipa, el JEE denegó la inscripción de todas las listas regionales. Encontró que tienen problemas con las firmas digitales de sus personeros, casos en los que algunos candidatos no presentaron renuncias a sus cargos públicos o no cumplieron a tiempo con las observaciones, como ocurrió con Gustavo Rondón, de JPD.

PUEDES VER: Jurado Electoral Especial de Arequipa deniega inscripción de todas las listas regionales

Por otro lado, en Lambayeque, Juan Carrasco Millones, de JPP, está apelando el rechazo de su postulación al gobierno regional de este departamento. Lo mismo que Joaquín Ramírez, en Cajamarca, quien postula a la alcaldía provincial de Cajamarca.

Infografía - La República

“La última instancia es el pleno del JNE”

El especialista en procesos electorales Jorge Jáuregui señala que la instancia que resuelve, si se declara fundada la impugnación contra lo resuelto por un JEE, es el pleno del JNE. “Se busca en el Poder Judicial tener una última instancia cuando eso no es lo constitucional. Es el JNE quien decide. Pero ahora hay una tendencia en la política a denostar la estructura básica de los procesos electorales”.