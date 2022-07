César Nakazaki se presenta como abogado de Bruno Pacheco ante la Fiscalía

César Nakazaki asumió como abogado defensor de Bruno Pacheco luego de que este se entregara a la justicia el último sábado, y se encuentre a disposición del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, en calidad de cooperar en las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo, según informaron fuentes confiables a La República.

Nakazaki, quien también es abogado de la colaboradora eficaz, Karelim López, defenderá al exsecretario presidencial que, por el momento, ya no cuenta con la medida de detención presentada en su contra, debido a que el juez Manuel Chuyo Zavaleta levantó tal y dispuso que el investigado pase a un arresto domiciliario.

Entre los aportes que viene dando Bruno Pacheco a la Fiscalía en su primera declaración es que el grupo de ‘Los Niños’ está integrado por 12 congresistas que coordinan y apoyan al presidente Pedro Castillo.

PUEDES VER: Entrega de Bruno Pacheco complica a Pedro Castillo

Si bien Karelim López identificó en este grupo a los parlamentarios de Acción Popular, Raúl Felipe Doroteo Carbajo (de Ica), Juan Carlos Mori Celis (Loreto), Ilich Fredy López Ureña (Junín), Jorge Luis Flores Ancachi (Puno), Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Áncash) y Elvis Hernán Vergara Mendoza (Ucayali), la lista se puede extender con la colaboración de Pacheco.

Sobre las presuntas actividades ilícitas del presidente Castillo, señaló que la persona que sabe todo es un funcionario conocido como ‘La Sombra’. “Él cuida al presidente día y noche, siempre está a su lado, lo acompaña a todos sitios. Si hay un cajero, debe ser él”, habría dicho Pacheco. Una afirmación que apuntaría, según las fuentes, a Beder Camacho, subsecretario general del Despacho Presidencial.

Pacheco destacó, además, que un grupo de policías lo ayudó a salir escondido de Palacio de Gobierno. “Tres personas se acercaron y me pusieron una capucha en la cabeza, luego me subieron a una camioneta, por lo que pudo ver en el piso, eran policías y me llevaron a otro sitio”, indicó.