Aparecen indicios de escondites usados por Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez

La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa tras los pasos de los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez, todos vinculados al caso Puente Tarata y pertenecientes al círculo cercano del presidente de la República, Pedro Castillo. “Cuarto poder” reveló los primeros indicios que apuntan a los escondites usados por estas personas durante los últimos meses.

En el caso del sobrino prófugo del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo, este se encuentra en condición de prófugo desde el último 28 de marzo. Su escondite habría sido una vivienda en el distrito de Asia. Para acceder al inmueble se tiene que seguir un largo camino. La PNP pudo reconocer el lugar donde se habría ocultado durante meses tras revisar minuciosamente el video de su presentación virtual en una audiencia judicial. Se revisó el clima, las características de la zona y la profundidad del lugar.

Esta casa pertenecería a Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el empresario amigo del presidente Pedro Castillo. Aquel apoyó a este durante la campaña y también es dueño de la famosa casa del Sarratea, en Breña. Hasta el lugar llegó el general Óscar Arriola junto con representantes de la Fiscalía, pero en el lugar solo hallaron a un ciudadano turco que negó conocer a Fray Vásquez.

Bruno Pacheco y Juan Silva

Por su parte, el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco se habría mantenido escondido en una fábrica de Mala, la cual sería de propiedad del exesposo de Silvia Barrera. Un lugar alejado, amplio y de difícil acceso para cualquier persona de la zona.

Al respecto, “Cuarto poder” se comunicó con Raúl Torpoco, exesposo de Silvia Barrera, quien negó que Bruno Pacheco se haya refugiado en su fábrica: “No, no, no. La fábrica está bien protegida y solo trabajan los gerentes, empleados trabajadores. No puede haber otra persona”.

Además de la fábrica, Pacheco Castillo se habría movido por zonas de playa, incluyendo una vivienda en el distrito de Chorrillos. El constante movimiento para no ser ubicado habría generado un deterioro en la salud del exfuncionario, quien está obligado a medicarse constantemente por su diabetes, hipertensión y una deficiencia en la válvula mitral del lado izquierdo del corazón.

En tanto, el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva Villegas se habría refugiado en la casa de una de sus exparejas, vivienda donde se encontró ropa suya y un pasaporte. La fiscal Luz Taquire encontró en la casa de su exesposa una factura de un grifo ubicado en una autopista que permite llegar a Ventanilla, límite con el Callao, del 2 de junio. También halló otra del 10 de junio, cuatro días después de que se ordenara su detención preliminar. Se trata del pago de S/ 150 por combustible en un grifo ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana Norte, Serpentín de Pasamayo. El antiguo hombre de confianza de Pedro Castillo habría dejado Lima con destino al norte del país.