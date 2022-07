Fiscalía le abre quinta investigación a Pedro Castillo

“Estoy aquí, escúcheme para que me entienda”. Yenifer Paredes Navarro, la joven cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, se presentó y respondió las preguntas de la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre su vínculo laboral con el empresario Hugo Jhony Espino Lucana y su visita a la comunidad de La Succha, Chota, en Cajamarca.

Mientras eso sucedía en la sede del Parlamento, en la misma avenida Abancay, pero en el edificio del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, activó una quinta investigación al presidente Castillo.

Esta investigación había sido iniciada por la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, pero dejada en suspenso. Ahora, las diligencias se realizarán de inmediato, respecto de un presunto tráfico de influencias a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., del empresario Samir Abudayeh, en una compra de biodiésel a la empresa estatal Petroperú.

Cinco. Investigan al presidente y funcionarios de Petroperú por compra de biodiésel. Foto: difusión

¿Qué hacemos?

Al parecer, los congresistas no se prepararon para el interrogatorio o se esperaban encontrar con una provinciana de escasa preparación que no atinaría a responder todas las interrogantes.

Sin embargo, Paredes Navarro estuvo muy atenta a cada pregunta, para no caer en contradicciones y confrontar a los congresistas de oposición, que terminaron mal parados. Tal fue el desenlace, que aunque el presidente de la Comisión, Héctor Ventura, defendió que esta podía seguir sesionando hasta el 26 de julio, al despedir a la invitada, también dio por concluida las actividades de este grupo de trabajo parlamentario.

Al contrario, la cuñada del presidente se dio el tiempo de lanzar un mensaje político sobre el daño personal que le provocó una falsa noticia y la supuesta persecución jurídica al presidente y su familia.

Preguntas. La Comisión de Fiscalización terminó sus actividades luego de escuchar a Paredes. Foto: difusión

“Por los medios de comunicación se dice que estaba viajando a Bogotá. No hice teletransportación. He estado siempre en el país. Se han vulnerado mis derechos”, señaló Paredes.

“Se ha filtrado un audio”, continuó, “donde me he sentido discriminada. Se me ha tratado de toda clase de pronombres en ese audio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me aguanto? Por ser ahora familia del presidente estoy desempleada. ¿Qué más?”.

Luego preguntó: “Forman grupos para investigar al presidente, a mi familia. ¿Pero el resto de la población? Hay matanzas todos los días. Hay delincuencia en la calle. Hay niñas violadas de mi edad o menos. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento atacan a ellos (a los delincuentes)?”.

Derechos. Yenifer Paredes pidió respeto a sus derechos y su dignidad personal y profesional. Foto: difusión

Todos los congresistas escuchaban en silencio. Ella prosiguió: “Pero a Yenifer ya la tildan de que sale del país como un perro, de que su destino está en España, piden mi récord migratorio. Señores, yo nunca he viajado fuera del país. Estoy aquí y pido que ya no se vulnere más mi dignidad como persona. He venido hoy aquí porque no tengo nada que ocultar. He estado laborando, he estado trabajando, que es un derecho fundamental”.

El presidente de la Comisión solo atinó a decir que ellos no estaban afectando sus derechos.

Trabajo

Ante las preguntas de los congresistas, Paredes indicó que conoce a Jhony Espino desde el año 2019 en la Municipalidad de Cajamarca y que aceptó trabajar para su empresa, con un contrato verbal y con un sueldo de 1.500 soles al mes, para realizar un censo.

“Me contrataron para trabajar, es mi derecho a trabajar. Ahora, por ser familiar del presidente ya te niegan el derecho a trabajar y estoy desempleada”, afirmó.

Agregó que visitó la comunidad de La Succha porque era una de las localidades que estaba incluida en la ficha técnica para realizar el recojo de información. Además, que el alcalde César Castillo la había invitado.

Los congresistas le preguntaron reiteradamente si ese trabajo incluía realizar un informe y firmarlo, pues esto es lo habitual en Lima. Ella insistió en que su única labor era llenar el censo y los pobladores firmaban el acta y luego entrega esa documentación a la empresa y terminaban sus funciones.

Sobre las visitas de Espino Lucana, indicó que, como no conoce Lima, lo recibió en Palacio de Gobierno. El empresario ingresó con la autorización de la primera dama, Lilia Paredes, pero que él nunca habló con su hermana. “La primera dama solo autorizó el ingreso y las reuniones esporádicas se realizaron en la residencia del presidente, que es un área distinta a las oficinas de la sede de la presidencia de la República”.

Sobre el motivo de hablar con los pobladores de La Succha y entregar la información al Gobierno central, explicó que para ella y sus oyentes eso significaba la sede del Ministerio de Vivienda en Cajamarca y no el Poder Ejecutivo o Palacio de Gobierno.

Los congresistas buscaron que ella precisara el número de visitas que había realizado Espino, pero respondió que no llevó la cuenta, pero que fueron esporádicas, pues vive en Cajamarca y solo venía a Lima de manera esporádica.

También le cuestionaron haber recibido su sueldo en efectivo y la congresista de Fuerza Popular Rosangella Andrea Barbarán indicó que la Sunat debería intervenir ante una empresa que tiene trabajadores con contrato verbal.

Ante otra serie de preguntas, Yenifer Paredes indicó que no sabía, porque no era parte de sus actividades saber o enterarse cómo la empresa de Espino ganó la licitación con el Estado.

En un par de ocasiones guardó silencio señalando que se trataba de temas que ya había informado a la Fiscalía y, en otras, que no recordaba los nombres de las otras empresas de sus amigos en las que también había trabajado.

También le preguntaron sobre Susy Díaz Huamán. Respondió que era su amiga con la que había estudiado en la universidad. El presidente de la Comisión le preguntó si Díaz vivía en Palacio, respondió que desconocía.

Luego, la congresista Martha Moyano le preguntó si Susy Díaz ingresaba a visitarla, a lo que respondió que esta persona trabaja en Palacio. Entonces, el presidente de la Comisión pretendió encontrar una contradicción cuando las preguntas fueron diferentes.

Biodiésel y más

El despacho de la Fiscalía de la Nación habría recibido información diversa que permitiría ampliar aún más las investigaciones al presidente Pedro Castillo y a su entorno.

Las fuentes consultadas por La República hablan de hasta dos nuevas investigaciones que complicarán aún más la situación de la presidencia. La aspirante a colaboradora eficaz Karelim López ha hablado del Ministerio de Vivienda.

Un tema en el que también están trabajando los fiscales provinciales Raúl Martínez y Hans Aguirre del Equipo Especial contra el Poder.

Hasta ahora, el Ministerio Público ha informado de cinco investigaciones, de las cuales cuatro están referidas a sus actividades de gobierno en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Por ahora, las investigaciones están referidas al MTC y la licitación del puente Tarata, los ascensos militares y la supuesta intromisión en la búsqueda de los prófugos del entorno presidencial. Además de las visitas a Palacio de Samir Abudayeh y los contratos de biodiésel con Petroperú.

Terremoto en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto

El fiscal supremo Jesús Fernández, que dirigía la investigación a los magistrados supremos vinculados a la red de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, presentó su renuncia.

Terror. Jesús Fernández hizo sufrir a jueces corruptos. Foto: difusión

Según trascendió, el fiscal supremo tuvo desavenencias con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Le pidieron que retire la confianza a la fiscal adjunta Fany Quispe. Se negó. Discutieron, renunció y le dieron las gracias.

Fany Quispe es el cerebro estratégico de la investigación a la red ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, por lo que su salida afectará la investigación. Ahora, encabezará una fiscalía en La Victoria.

Hace dos semanas también fue cambiado el fiscal superior Víctor Tullume Pisfil, que igualmente veía el caso Cuellos Blancos a nivel de jueces y fiscales. Lo mandaron de regreso a Áncash.

También se dio por concluida la designación del fiscal supremo titular Pablo Sánchez como coordinador del Equipo Especial Los Cuellos Blancos del Puerto. El nuevo coordinador de este Equipo Especial es el fiscal supremo provisional Jorge Luis Díaz Cabello.