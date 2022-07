Fiscal Marita Barreto distribuyó casos claves al equipo especial de la Policía

Durante casi cuatro horas, la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, Marita Barreto Rivera, sostuvo la primera reunión de trabajo con los coroneles de la Policía Nacional asignados para tareas de investigación, búsqueda e intervención.

En el encuentro que se produjo en el despacho de la fiscal Barreto, los coroneles recibieron las carpetas fiscales de los casos prioritarios, entre otros las investigaciones sobre la licitación del Puente Tarata III, los ascensos de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional, las reuniones en la casa de la calle Sarratea, las adquisiciones de Petroperú, intromisión en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el llamado “gabinete en la sombra” y la cuñada Yenifer Paredes Navarro.

Coordinadora. Fiscal Marita Barreto tuvo primera reunión con el equipo especial de la PNP. Foto: difusión

Además, participarán en el proceso de verificación de las informaciones proporcionadas por los colaboradores eficaces Zamir Villaverde García y Karelim López Arredondo y otros. Pero no son los únicos. Fuentes de La República en el Ministerio Público precisaron que hay otros expedientes más, pero por razones de reserva no pueden ser mencionados, aunque indicaron que están relacionados con corrupción gubernamental.

Participaron en la primera reunión de trabajo el jefe de la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior, coronel PNP Harvey Colchado Huamaní; el jefe de la División de Inteligencia de la Dirección Antidrogas (Dirandro), coronel PNP Walter Lozano Pajuelo; el jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), coronel PNP Franco Moreno Panta; y el jefe de la División de Búsquedas de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía Nacional, coronel PNP Luis Silva Collazos.

Objetivos de alto valor

Los cuatro coroneles fueron solicitados por la propia fiscal Marita Barreto al exministro Mariano González, y este emitió la resolución respectiva para que se pongan a disposición de la fiscalía contra la corrupción del poder.

La coordinación del equipo especial de la Policía Nacional estará a cargo del coronel PNP Harvey Colchado Huamaní, con amplia, destacada y reconocida experiencia. De acuerdo con las fuentes consultadas, la fiscal Marita Barreto explicó en detalle las tareas que deberán cumplir los coroneles y los objetivos específicos.

Barreto mencionó que cumplirán diligencias que comprenden los procesos de investigación fiscal, como actos de corroboración, recojo de evidencias, y pruebas y estudios de análisis de las carpetas fiscales sobre los actos de corrupción en todos los niveles.

“Los actos de investigación implican acciones de inteligencia, observación y vigilancia. También verificaciones, ubicaciones de los objetivos, captación de fuentes y búsqueda de potenciales colaboradores eficaces. Todas las diligencias estarán supervisadas por los fiscales responsables de cada carpeta”, indicaron las fuentes.

Respecto al pedido de 40 agentes de apoyo al equipo especial de coroneles, las fuentes señalaron que son necesarios para la verificación, corroboración y documentación de los hechos y personas que mencionan los testigos y los colaboradores eficaces.

“Por ejemplo, si el testigo o el colaborador afirma que conoce dónde y cuándo se reúnen los miembros de una organización criminal para materializar sus transacciones ilícitas, sea una vivienda o un restaurante, los agentes deben cumplir tareas de observación, vigilancia y seguimiento, para verificar si la información es correcta. Y también permite seguir la ruta del dinero producto de dichas transacciones”, indicaron las fuentes consultadas.

No es la primera vez que el Ministerio Público solicita el apoyo de un equipo especial de la Policía Nacional. Además, existen instrumentos legales que permiten a las fiscalías requerir de apoyo técnico especializado de la policía para casos complejos de alta peligrosidad.

“Es legal que el Ministerio Público pida apoyo de la Policía Nacional. Así trabajamos en los casos de Aerocontinente, Gerald Oropeza, el clan Orellana y otros”, recordaron las fuentes.

“El equipo especial tiene una vigencia desde hace muchos años y es parte de las técnicas de investigación. No es que están al servicio de un Ministerio Público o una fiscal en particular. Están al servicio de esclarecer la verdad, porque la Fiscalía no está preparada para investigar. Ellos solo hacen el control jurídico y los que están preparados son los de la policía especializada”, señalaron fuentes policiales con conocimiento sobre la actuación de los equipos especiales.

“Este equipo no solo está concentrado en el poder, sino también en las personas que están cerca del poder y de otras que están cometiendo actos de corrupción en agravio del Estado”, precisaron.

Cazador. Coronel Franco Moreno en captura de Carlos Burgos. Foto: difusión

“El equipo no solo está capacitado para capturar a los blancos y objetivos, como los exfuncionarios Juan Silva y Bruno Pacheco, y los sobrinos del presidente Pedro Castillo. Toda la Policía Nacional tiene la orden de capturarlos, por eso se encuentran en el sistema de recompensas. Hasta una comisaría puede capturarlos”, apuntaron las fuentes.

“Cuando se fusionan estos equipos, hay una pequeña estructura donde se delegan responsabilidades. Todos con un mismo horizonte de esclarecer la verdad”, señalaron.

En los últimos meses, la Policía Nacional ha allanado más de 15 inmuebles en todo el país, con la finalidad de ubicar y capturar a los prófugos relacionados con el Gobierno de Pedro Castillo. Algunas intervenciones fueron producto de comunicaciones informantes, otros como resultado de seguimientos. Sin embargo, por el momento, todavía no hay resultados.

Perfiles de eficiencia

El 12 de febrero del 2012, el cabecilla terrorista del Alto Huallaga, Florindo Flores Hala, camarada Artemio, fue capturado por un grupo combinado de la Policía Nacional y el Ejército. En la exitosa operación participaron los ahora coroneles PNP Harvey Colchado Huamaní y Walter Lozano Pajuelo. Ahora ambos son parte del equipo especial de la Policía convocado por la fiscal Marita Barreto. Fue en esta ocasión que Colchado y Lozano conocieron a la fiscal Barreto.

El coronel Walter Lozano, miembro de la promoción Los Justicieros 1994, participó en la desarticulación del ‘Clan Orellana’ y la captura del exalcalde de Tocache David Bazán Arévalo, primo de Miguel Arévalo Ramírez, ‘Eteco’, y de organizaciones del narcotráfico.

Mientras que el coronel Harvey Colchado, de la promoción Los Amautas 1998, conformó la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), con la finalidad de desbaratar las redes de corrupción y la criminalidad organizada.

Bajo su dirección, comandó varios operativos que llevaron a la captura de importantes cuadros del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Otro de los oficiales que integran el equipo especial es el coronel PNP Franco Moreno Panta, perteneciente a la promoción Los Vencedores 1992, quien, durante su carrera policial, resultó herido dos veces al enfrentarse a balazos con una banda de delincuentes que se había convertido en el terror de La Victoria, en 2009.

Como oficial operativo y de investigación, el coronel Moreno participó en la desarticulación de más de 50 organizaciones criminales dedicadas al secuestro, extorsión, sicariato, tráfico ilícito de drogas y de terrenos en Lima y Callao. Uno de ellos es el Barrio King, encabezado por el sanguinario delincuente Gerson Gálvez Calle (Caracol).

Por su parte, el coronel PNP Luis Silva Collazos, al igual que el coronel Harvey Colchado, pertenece a la promoción Los Amautas 1998; además, Silva integró en el 2001 el grupo Odessa de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior, que tuvo a cargo la captura del exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.

En el 2017 y 2018, laboró en la Diviac y participó en la desarticulación de múltiples organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, sicariato y tráfico de terrenos.

Experiencia. Coronel Luis Silva capturó a Montesinos. Foto: difusión

Basada en la experiencia y eficacia de estos oficiales, la fiscal Marita Barreto solicitó al Ministerio del Interior que los asignara al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

Ministro Huerta: “La denuncia fue archivada”

El ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, manifestó que la investigación fiscal que se inició en su contra, en 2013, fue archivada, pero que sigue apareciendo en la base de datos del Ministerio Público, por lo que hace tres meses solicitó que sea borrado del sistema.

“Esa investigación fiscal tuvo un origen calumnioso, por eso dos fiscalías las archivaron. Se determinó que eran falsas las imputaciones formuladas por una misma persona. Ha pasado mucho tiempo, ya ni recuerdo ni el nombre del denunciante”, dijo a La República el ministro Willy Huerta.

Según la base de datos del Ministerio Público, el caso contra Huerta se encontraría en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y se le investigaba por abuso de autoridad, concusión, colusión, entre otros presuntos delitos.

Versión. Ministro Huerta dice que denuncia fue una calumnia. Foto: Antonio Melgarejo/La República

“Me investigaban por corrupción de funcionarios. No recuerdo el detalle. Con esa denuncia intentaron mancillar mi honor, calumniarme, difamarme. Sin embargo, la fiscalía correspondiente archivó el caso, y lo hizo dos veces, porque la misma persona hizo la misma acusación en dos fiscalías”, explicó.

El ministro Huerta se comprometió a entregar la documentación que acredita que la investigación fiscal en su contra fue archivada.