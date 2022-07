Fiscal Marita Barreto pide al Mininter poner a disposición a coroneles de equipo especial

En la mañana del sábado 16 de julio, el entonces ministro del Interior, Mariano González, se reunió en su despacho con los coroneles Harvey Colchado Huamaní, Walter Lozano Pajuelo, Franco Moreno Panta y Luis Silva Collazos. Les informó que, el día anterior, la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, Marita Barreto Rivera, le había solicitado que formaran un colectivo de efectivos especializados en lucha contra el crimen organizado. Barreto hizo el requerimiento con nombre propio, no solo porque había trabajado con algunos de ellos en otros casos, sino porque ocupaban cargos claves en la estrategia del Equipo Especiales de Fiscales.

Colchado es el jefe de la División de Búsqueda de Personas de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin); Lozano es jefe de la División de Inteligencia de la Dirección Antidrogas (Dirandro); Moreno es jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac); y Silva es jefe de la División de Búsqueda de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dirin).

De acuerdo con fuentes de La República que fueron testigos del encuentro en el edificio de Córpac, González informó a los coroneles que serían parte de un equipo especial de apoyo a las acciones de los fiscales que encabeza Marita Barreto. Se discutió sobre el presupuesto, el apoyo logístico y el personal que se necesitará para cumplir lo solicitado, según la disposición fiscal n° 5, que no menciona un caso en particular. El documento dice: “Existiendo un equipo especial (de fiscales) a cargo de delitos de corrupción del poder, también se hace necesaria la conformación de un equipo policial altamente especializado, para cumplir los mandatos constitucionales, en aras de concretizar investigaciones altamente complejas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, a fin de garantizar resultados eficientes, eficaces y céleres”.

Mediante resolución ministerial, el lunes 18, Mariano González conformó el equipo especial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, confirmando la designación de los coroneles que la fiscal Marita Barreto había pedido.

Lo que hizo el exministro del Interior fue cumplir diligentemente con el pedido de la coordinadora del equipo de fiscales, quien deseaba volver a trabajar con dos oficiales de su confianza, los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano.

No obstante, el exministro González aseguró que su salida obedece a que “se me cuestionó por poner a los mejores oficiales para la búsqueda de los prófugos”.

Conforme la versión de González, “el presidente Castillo en una llamada telefónica me dijo que le diera explicaciones de mis decisiones y le dije que si gusta, voy de inmediato a conversar para explicarle. Y me dijo que me iba a avisar hoy o mañana. A los tres minutos de colgar, emitió el tuit (que anuncia su cambio)”.

En efecto, a las 8:40 p.m. del martes, el presidente Pedro Castillo anunció que a las 9:30 de esa misma noche juramentaría al reemplazo de Mariano González, quien, de inmediato, dijo a la prensa que se trataba de una represalia.

“Creo que el obstaculizar a los equipos de Inteligencia es una clara obstrucción a la justicia. Entonces, para mí eso es evidente y lo descalifica totalmente para que pueda continuar a cargo de ser el primer mandatario”, afirmó González a Radioprogramas.

“El equipo estaba muy cerca de tener logros en los próximos días”, señaló González: “Si el Gobierno toma la decisión de cambiar a este equipo, prácticamente se estaría concretando una clarísima y evidente obstrucción a la justicia”.

Fuentes de La República relacionadas con el equipo de coroneles que hasta el momento no han recibido ninguna notificación de desactivación resaltaron que ellos fueron solicitados por la coordinadora de los fiscales del equipo especial, Marita Barreto, y que el Ministerio del Interior lo que hizo fue gestionar administrativamente el cumplimiento del pedido.

“Nosotros no dependemos de las decisiones del Gobierno, sino de la Fiscalía”, dijeron a este diario las fuentes.

Respecto a las labores para las que han sido convocados, las fuentes vinculadas con el equipo de policías informaron: “El equipo especial no se ha conformado solo para capturar al exministro Juan Silva o a miembros del entorno del presidente Pedro Castillo. Eso no es verdad, y tampoco es el espíritu del trabajo en sí”.

“Si bien es cierto que el exministro Juan Silva, el exsecretario Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Castillo son blancos u objetivos de alta importancia, lo que ha pedido la fiscal Marita Barreto es que nosotros la apoyemos como equipo en la megainvestigación que ella tiene de todas las carpetas fiscales”, señalaron.

“La fiscal Marita Barreto ha precisado que trabajemos por especialidad; por ejemplo, Colchado y Silva se encargarán de la parte de inteligencia y Lozano y Moreno de la parte investigativa”, precisaron las fuentes del equipo especial de la Policía.

Al momento de la finalización de la gestión de Mariano González, el equipo de coroneles de la Policía había recibido de la coordinadora de fiscales, Marita Barreto, carpetas de los casos que se encuentran en pleno proceso de investigación.

Fuentes de La República en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) confirmaron que el equipo de coroneles empezó la revisión de los expedientes fiscales y que para empezar a trabajar necesitarán al menos 40 agentes.

“En efecto, se recibieron carpetas fiscales con expedientes secretos de varios casos para iniciar nuestra labor de inteligencia operativa. Todos los documentos tienen la clasificación de ‘secreto’ y solo el equipo asignado a tal o cual caso conoce los detalles de las resoluciones fiscales para dar inicio al cumplimiento de las disposiciones”, señalaron.

Hasta la salida de Mariano González, el equipo de coroneles a disposición de la Fiscalía Especial no recibió la indicación de un caso en particular. Las fuentes de la Digimin lo confirmaron.

Sin embargo, la destitución de González sorprendió al equipo de coroneles y sus integrantes se preguntan si el nuevo ministro del Interior, Willy Huerta, dejará sin efecto sus designaciones.

Lo más probable es que la fiscal Marita Barreto no acepte la interferencia del Ejecutivo, ya que ella fue la que solicitó a los coroneles.

Cuando laboraban en la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Policía Antidrogas (Dirandro), los ahora coroneles Colchado y Lozano fueron los artífices de la captura del camarada Artemio, el 12 de febrero del 2012. La fiscal Marita Barreto fue la encargada del interrogatorio al líder terrorista.

Al coronel Lozano también se le recuerda por su labor de inteligencia en la desarticulación de la organización criminal del abogado Rodolfo Orellana, cuya investigación estuvo a cargo de Barreto.

Al cierre de esta edición, la fiscal Marita Barreto ofició con carácter de urgencia al actual ministro del Interior, Willy Huerta, para que los coroneles Harvey Colchado, Franco Moreno, Walter Lozano y Luis Silva se presenten en su despacho para una reunión de trabajo. Para la fiscal Barreto, el equipo de coroneles seguirá trabajando a sus órdenes.

Las razones que motivaron la salida de Mariano González

Entre las razones que motivaron la destitución de Mariano González como ministro del Interior, se cita el momento en que afirmó que los ronderos que detuvieron a los periodistas de ‘Cuarto poder’, cuando investigaban un caso relacionado con la cuñada del presidente Castillo, cometieron el delito de secuestro.

Se suma que González cambió al jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y al jefe de la División de Búsqueda de Personas de la Digimin por otros oficiales de confianza.

Un tercer motivo sería que Mariano González no aceptó la sugerencia del presidente Pedro Castillo de designar viceministro del Interior a Beder Camacho, quien se desempeña como subsecretario general de Palacio de Gobierno. Camacho es un funcionario muy cercano al prófugo Bruno Pacheco.

El exministro González afirma que lo que hizo estallar el caso fue que el presidente Castillo estuvo disconforme con la designación del equipo especial.

Según el portal La Mula, el recientemente nombrado ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, enfrenta denuncias por corrupción y abuso de autoridad, conforme la base de datos del Ministerio Público.

El caso de abuso de autoridad se originó en 2013 y se encuentra vigente. El mismo año se le abrió investigación por presuntos delitos de concusión y colusión, que también sigue vigente.

También presenta otros 3 casos, pero como agraviado, por los delitos de hurto agravado en inmueble, en dos ocasiones, y por usurpación.

Documentos oficiales

Arriba, la fiscal Barreto solicita nombrar a los coroneles. Abajo, el exministro González procede a designarlos.

Solicitud de la fiscal Barreto. Foto: difusión

Resolución del exministro Mariano González. Foto: difusión

El dato

Historia. El coronel Luis Silva Collazos fue parte del equipo Odessa de la Digimin, el cual capturó al exasesor presidencial fujimorista Vladimiro Montesinos y al cabecilla de la banda criminal del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Santiago Martín Rivas.