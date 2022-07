Caso Inti y Bryan: Fiscalía suspende investigación tras polémico fallo del Poder Judicial

El Ministerio Público dispuso suspender provisionalmente la investigación por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado en noviembre de 2020, en el marco de las protestas contra el régimen de facto del acciopopulista Manuel Merino. La disposición tiene lugar luego de que el Poder Judicial, en un fallo de segunda instancia, indicó que el caso “no tiene ninguna relevancia pública”. Ello, pese a las decenas de heridos producto de la represión policial.

“Nos acaban de notificar una disposición de la Fiscalía en ese sentido (suspensión de la investigación). Es que se ha presentado una controversia, que en realidad —desde nuestro punto de vista— absolutamente injustificada en mérito a una resolución emitida por una sala de la Corte Superior Penal Nacional que señala que el caso del asesinato de Inti y Bryan no es un caso complejo, que no tiene ninguna relevancia pública y que en buena cuenta casi no sería un caso de grave violación de derechos humanos”, declaró Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, a La República.

Rivera cuestiona el fallo debido a que, bajo dicho criterio, la acusación fiscal se tendría que plantear ante un juzgado común y no ante uno especializado en violaciones de derechos humanos.

“Las reglas procesales determinan que este es un caso completo. Tiene 11 investigados, la ley dice que basta 10. Segundo, tiene 80 víctimas. Dice que no tiene una relevancia pública ¿al juez qué le pasó? Como consecuencia de esos hechos cayó un gobierno, tuvo que renunciar un presidente y todo un Consejo de Ministros”, explicó el letrado.

“Es una resolución de segunda instancia contra la cual el Ministerio Público ha planteado un recurso de casación y eso está ahora en la Primera Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia donde se debe determinar si es que es correcto la barbaridad que ha cometido el Poder Judicial”, agregó.